'Pedro é bom de cama', diz Anitta em mensagem de aniversário para o namorado

A cantora Anitta usou as redes sociais para parabenizar seu namorado, Pedro Scooby, pela passagem do seu aniversário de 31 anos neste sábado (10). Anitta listou qualidades do namorado. O casal assumiu a relação em junho, quando viajou de férias para Bali, na Indonésia. Desde então, os dois trocam declarações de amor nas redes sociais e não se desgrudam mais.

A mensagem foi curtida e compartilhada por vários seguidores. Uma delas foi Gretchen que deu uma alfinetada na ex-de Pedro, a atriz Luana Piovani.

"Parabéns amigaaaaa. Seja feliz. E nem se incomode com certas pessoas mortas de raiva porque perderam o Pedro. Te amo, seja feliz. Você e ele merecem", comentou Gretchen.





Veja, na íntegra, a mensagem de Anitta:

Pedro faz aniversário hoje.

Pedro é a pessoa mais positiva do mundo.

Pedro é um maluco beleza.

Pedro é lindo.

Pedro é intenso.

Pedro faz todos seus amigos e familiares se apaixonarem por ele mais do que por você.

Pedro nunca está nervoso.

Pedro encontra o lado bom até mesmo na maior catástrofe que presencie.

Pedro não liga pra nada.

Pedro me deixa incluir gente no game.

Pedro é um pai incrível e idolatrado pelos filhos.

Pedro poderia ser super milionário, mas gasta tudo com coisas que vai fazer o grupo ter um bom momento e sorrir e nem pensa em mudar.

Pedro é um bon vivan.

Pedro vem com um item babadeiro no seu combo que requer muita paciência e sabedoria, claro, ninguém vem só com parte boa.

Pedro atende a chamada de vídeo sentado no vaso.

Pedro é bom de cama.

Pedro me elogia e parabeniza pelo menos 15 vezes ao dia, agora já pedi pra diminuir porque irrita um pouco.

Pedro é o um homem incrível, solteiro ou comprometido, comigo ou sem mim, meu ou não meu.

Pedro é um dos melhores surfistas desse mundo inteiro.

Pedro é livre.

Pedro quando perde a cabeça é melhor correr e esperar no cantinho do pensamento, 1 hora para cada ano de idade estilo Super Nanny.

Pedro come qualquer coisa achada no lixo e diz que foi o melhor que já comeu na vida, todas as vezes.

Pedro me trata como uma rainha todo os dias como se fosse o primeiro dia, igual nos filmes.

Pedro aceita minhas loucuras.

Pedro adora dar presentes sem checar a conta bancária, se dá merda ele ri e diz que já já trabalha e faz de novo.

Pedro oferece tanta ajuda que irrita.

Pedro acha que todo mundo tem o coração puro que nem o dele.

Pedro tem tanta gente que ama ele que se eu fosse preparar uma festa surpresa precisaria alugar o Maracanã.

Pedro é foda.

Parabéns