Pedro Scooby assistirá show de Anitta com nova namorada: 'fã dela'

O sábado (5) vai ser animado no Rock In Rio (RiR). A cantora Anitta - uma das mais esperadas atrações do festival que acontece no Rio de Janeiro - terá na platéia seu ex-namorado, Pedro Scooby, que está acompanhado do seu novo affair, a modelo Cíntia Dicker.

A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias. "Amanhã [hoje] o Scooby vai estar aqui sim e vem comigo. A gente está no mesmo grupo. Rolou algo mais entre a gente sim, mas não temos rótulo. Sem cobrança. Amanhã [hoje] venho cedo para ver a Anita, que sou muito fã dela", disse a modelo em entrevista ao blog do jornalista na noite de sexta-feira (4) no RiR.

Na mesma publicação explica que o surfista está voltando da Espanha para o evento. "Talvez ele até só chegue depois [do show de Anitta] mas virá para cá, sim", completou a modelo.

O relacionamento entre Anitta e o surfista Pedro Scooby terminou em agosto. Após quase três meses de namoro e muitas polêmicas, a cantora confirmou o afastamento a colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia: "Seguimos nos falando todos os dias. Realmente não sabemos se é algo definitivo. Não estou bem de saúde e pedi que me recuperasse sozinha", disse na época.

De acordo com Leo Dias, colunista do UOL, a separação não teve a ver com qualquer desentendimento ou briga. E, também, não há relação com as polêmicas que envolviam o casal e a ex-mulher de Scooby, a atriz Luana Piovani.