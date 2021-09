Pelé recebe alta após um mês internado e seguirá em quimioterapia

Pelé está em casa novamente. Depois de passar um mês internado, o Rei do Futebol recebeu alta e deixou o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira (30). Em boletim médico, o centro de saúde informou que o ex-jogador seguirá em quimioterapia após retirar um tumor no intestino.

"Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein na manhã desta quinta-feira, 30 de setembro de 2021. O paciente encontra-se estável e seguirá em quimioterapia, após a cirurgia de retirada de tumor no intestino, realizada em 04 de setembro", diz a nota do Albert Einstein.

Após deixar o hospital, Pelé comemorou nas redes sociais: "Quando o caminho é difícil, comemore cada passo da jornada. Concentre-se na sua felicidade. É verdade que eu não posso mais pular, mas nestes últimos dias, eu tenho dado socos no ar mais vezes que o normal. Estou muito feliz de estar de volta a minha casa".

Pelé foi informado ainda pela manhã que ganharia alta e deixou o hospital de forma discreta. Foram 30 dias internado - ele deu entrada no dia 31 de agosto. No dia 4 de setembro, o Rei passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon, uma parte do intestino, e ficou na UTI. Dez dias depois, foi transferido para um quarto.

Nos últimos dias, o estado de saúde do ex-jogador, de 80 anos, vinha sendo atualizado nas redes sociais pelo seu próprio perfil e por Kely Nascimento, sua filha. Nesta semana, o tricampeão mundial pintou o cabelo e aparou a barba para voltar para casa. Durante a recuperação, também apareceu cantando o hino não-oficial do Santos e jogando baralho.

Na última quarta-feira (29), Kely confirmou que o pai estava "mais forte" e deixaria o hospital.

"Amei incluir a recuperação do meu pai no meu social. Não foi planejado, foi uma decisão que tomamos no hospital para tentar nos divertir um pouquinho com vozes. Agora que ele está mais forte e saindo do hospital para continuar recuperando e se tratando em casa, eu estou voltando para minha casinha também", disse Kely, que mora nos Estados Unidos.

Flávia Christina Kurtz, outra filha de Pelé, vai ajudar o pai em sua recuperação em casa. Ela é fisioterapeuta e continuará acompanhando de perto o tricampeão mundial. Assim como a irmã, deve publicar imagens da recuperação do Rei nas redes sociais, e seguir atualizando os fãs sobre o estado de saúde dele.