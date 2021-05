'Perdi paciente que queria ser incluído na vacinação sem ter comorbidade', diz médico

Há duas semanas, o cardiologista Ricardo* (nome fictício) não consegue mais ir embora do consultório às 15h, como estava acostumado. O médico só se despede da sua sala, desde o início do mês, às 18h. “Hoje mesmo foi infernal. E muita gente, muita gente, está indo lá só para ser incluído na lista. Vamos dizer que teve um aumento de 50%”, conta. Cardiologista em Salvador há mais de três décadas, precisou adotar padrões mais rígidos durante as consultas, antes de incluir um paciente com doença crônica na lista de prioridades.

Afinal, não são todas as comorbidades que estão incluídas e, mesmo entre elas, há diferenciações. Não é, por exemplo, qualquer pessoa com hipertensão que pode ser vacinada. Foi a Comissão de Intergestores Bipartite (CIB), que reúne representantes das secretarias municipais e estadual de saúde, quem definiu a ordem de escalonamento dos grupos a serem vacinados na Bahia, com no risco de exposição dos pacientes à Covid-19.

“Mas sabe o que está acontecendo?”, questiona Ricardo. “Estou perdendo um bocado de pacientes, que me dizem assim: Ah, meu colega está tomando tal remédio e vai para tal médico e conseguiu ser incluído”, ele próprio responde.

Confira relato do médico na íntegra:



O que está acontecendo? Eu já perdi um bocado de paciente por isso, porque queria ser incluído na lista de vacinação, sem ter a gravidade da comorbidade que estivesse de acordo com a regra. Por que diz assim: 'Ah, meu colega que está tomando tal remédio e vai para tal médico'. Por whatsapp, eu recebo muitas dessas mensagens de pacientes. O Código de Ética Médica diz que nenhum médico pode emitir relatório sem atestar a vercadidade aquilo [Art. 80. Expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade].

Eu tenho uma paciente, que, na verdade, foi minha paciente em 2007. Ela me mandou uma mensagem, pedindo para eu incluir ela na lista. Eu disse que não podia simplesmente fazer isso, porque eu não era mais o médico dela há muitos anos, há 14 anos, e avisei que, infelizmente, ela tinha que procurar o médico dela. Ela disse que ela ia acionar o MP porque eu não fiz a inclusão. É muito grave.



Outros são pacientes que fizeram check-up ano passado e chegam até mim exigindo que eu descrevesse a situação clínica do paciente um ano depois. O que eu estou vivenciado agora é isso. Como auferir a verdadeira gravidade de cada pessoa? Não é assim que vai acontecer, porque os médicos são responsáveis legalmente por fornecer informações verdadeiras.



Está todo mundo procurando. No meu consultório, percebi aumento no número de consultas. Hoje [dia 13 de maio], foi infernal. E muita gente, muita gente, está indo lá só para ser incluído na lista. Eu atendo paciente de 20 em 20 minutos. Sempre atendo até 15h e hoje eu atendi até 18h.



Vamos dizer que teve um aumento de 50%. Elas estão desesperadas, eu entendo, mas tem que ver a gravidade. Tem o interior também. Só em Salvador existe essa lista online. No interior tem o problema do ser “conhecido” do alguém, o que pode ser um grande problema.