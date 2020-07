Performance promove diálogo entre poesia e bateria  

Tudo começou de uma provocação nas redes sociais: o poeta e performer Nelson Maca buscava parceiros para encontros artísticos inusitados durante o período da quarentena. Um dos que responderam ao convite foi o baterista Tiago Trad.

O encontro entre a poesia de Maca e a bateria de Trad resultou na vídeo-performance Manifestação Abre Caminho - Experimentos de Poesia e Bateria, que será lançada nesta terça-feira(21), às 18h, nas redes sociais dos dois artistas. Na sequência, às 19h, Maca e Trad batem um papo sobre o trabalho.

“O encontro com a bateria é um aprofundamento da minha busca de construção da poesia a partir da pulsação do tambor”, afirma Maca, que já realiza as performances Tamborismo (com percussão) e Candomblackesia (com trompete, percussão e DJ). Já Trad realiza o projeto Bahia Experimental, no qual dialoga com expressões como a dança afro. Ele tem uma trajetória com presença marcante no rock baiano (Inkoma, Cascadura) e atualmente integra o Bailinho de Quinta.

Os caminhos

Toda a performance foi realizada sem encontro físico entre os artistas, que concordam com a necessidade de se ter um período de isolamento social como estratégia de enfrentamento à pandemia da covid-19.

Maca explica que ele e Tiago já acompanhavam o trabalho um do outro, por isso, a definição do caminho estético seguido foi imediata. Com cerca de 8 minutos de duração, o vídeo traz quatro poemas e sons percussivos ambientados com imagens filmadas no estúdio do músico, na casa do poeta e nas ruas de uma Salvador quase vazia.

“Tudo nesse trabalho segue estritamente as demandas simbólicas do orixá Exu e seu ambiente mais conhecido, a encruzilhada – que se encontra nas ruas e na intersecção de planos sonoros, humanos e das paisagens interiores e exteriores do trabalho”, explica Maca. Os poemas estilizam e simbologias de Exu, patrono da arte, do movimento e da comunicação na tradição “iorubaiana”. Já a bateria transita entre elementos do rap e do repente, recorrendo a claves da batucada brasileira.

FICHA

O que: lançamento da vídeo-performance Manifestação Abre Caminho

Quando: Nesta terça (21), às 18h (vídeo, no YouTube Thiago Trad Music e Nelson Maca, Instagram-IGTV: @thiagotrad/@nelson_maca e Facebook: Nelson Maca/Thiago Trad).

Live às 19h no Instagram: @thiagotrad e @nelson_maca).

Contribuição voluntária : Banco Bradesco Agência: 3551 / Conta: 33229-1/Lúcia Helena Santos Gonçalves