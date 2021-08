Peritos descartam queda como causa da morte de músico na Pedra do Arpoador

O laudo de necropsia feito no corpo de Sérgio José Coutinho Stamile, 41 anos, no Instituto Médico-Legal do Rio de Janeiro classificou a causa da morte do publicitário como indeterminada. Ele caiu de uma altura de três metros no Arpoador, anteontem, mas para os peritos essa não foi a causa da morte.

Conhecido como Pirata do Arpoador, Stamile ia diariamente ao local para meditar. Ele era namorado da cantora e atriz Carla Daniel.

Com o laudo inconclusivo, novos exames serão feitos no sangue da vítima para identificar causas patológicas, além de exame toxicológico, para averiguar se houve consumo de substâncias que podem ter contribuído para a morte. A informação é do jornal O Globo.

Stamile teria sido deixado por Carla em casa, no bairro de Copacabana na segunda à noite. Ele foi direto para o Arpoador, segundo relatos, sem nem entrar no apartamento.

O corpo dele foi encontrado no dia seguinte por pessoas que caminhavam pelo Parque Garota de Ipanema. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a remoção.

Carla fez um post em homenagem a Sérgio. “Meu grande amor me deixou hoje. Estou com o coração partido. Queria tanto tempo juntos, mas agradeço todos os momentos que tivemos. O bem que você me fez, sua generosidade, sabedoria. Encontro de almas literalmente. Te amo para sempre, meu grande amor e todo seu enorme coração que você me permitiu senti-lo totalmente ficará sempre na minha alma”, escreveu no Instagram.