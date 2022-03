Personal trainer que espancou sem-teto reafirma que esposa foi estuprada

O personal trainer Eduardo Alves, de 31 anos, conhecido por ter aparecido em imagens de câmeras de segurança agredindo um homem em situação de rua, no Distrito Federal, afirmou que a esposa foi vítima de violência sexual, pois estaria em surto psicótico.

Ele agrediu o homem na madrugada da última quarta-feira (9), após ter flagrado a esposa tendo relações sexuais. “Não se trata de uma traição conjugal, e, sim, crime de violência”, disse ao Metrópoles.

Os envolvidos foram conduzidos à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde, em depoimento, a mulher afirmou que as relações sexuais foram consentidas. Segundo o personal, ela está sob cuidados médicos na rede pública de saúde.

Versão do morador de rua

Em depoimento prestado na delegacia, o homem em situação de rua contou aos policiais que um carro parou nas proximidades da escola paroquial, em Planaltina. A mulher, dentro do carro, teria o chamado e dito: “Vamos brincar?”.

O homem disse ter sido convencido pela mulher a entrar no veículo, que não a conhecia e que não a estuprou.

Caso

No BO, consta que a esposa saiu com a sogra para tentar ajudar o sem-teto. No entanto, durante o percurso, elas se separaram.

Como a esposa não voltou, o marido saiu para procurá-la. No caminho, ele encontrou o carro da mulher estacionado e, quando se aproximou, viu que a companheira fazia sexo com o sem-teto.

Nas imagens, é possível ver que o personal derrubou o homem no chão com socos e pontapés. Também é possível observar que a mulher saiu do carro. O vídeo mostra que ela deitou no chão e se ajoelhou durante as agressões contra o sem-teto.

Em alguns áudios, segundo a TV Globo, a mulher contou sua versão da história. Ela afirmou que viu "imagens do marido e de Deus" no sem-teto e que não tinha ingerido bebida alcoólica.

Ela disse que, inicialmente, foi abordada pelo sem-teto, que pedia dinheiro. Como ela não tinha, ele pediu para ver uma bíblia que o marido tinha dado à ela.

Em seguida, o sem-teto pediu um abraço e os dois entraram no carro. Ele começou a fazer carinho no pé dela e pediu para irem para outro lugar, onde marcaram um encontro.

Posteriormente, a mulher foi ao local combinado e esperou a chegada do homem. Nesse momento, eles entraram no veículo e tiveram relações sexuais. O marido chegou pouco tempo depois.