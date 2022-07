Pertinho de Salvador, conheça o restaurante 'instagramável' da Ilha de Itaparica

Há quem vá pelo cardápio ou para aproveitar a beleza natural do lugar. Ou pelas duas coisas mesmo. Porém, já não basta mais só comer bem. A experiência pode ser até gastronômica, mas ganha curtidas a mais se o lugar for perfeito também para postar nas redes sociais. Não é #publi, juro. Mas não dá para negar que um restaurante com um ambiente ‘instagramável’ faz sucesso, e na Ilha de Itaparica tem um desses.

E quem resiste a uma selfie com o marzão ali, céu azul e uma decoração toda trabalhada para postagem? Me siga para mais dicas. Saindo de Salvador, pegue o ferry ou vá de lancha. Ao desembarcar na Ilha de Itaparica, bem em frente à Caixa Econômica vire à direita. Se não fizer a travessia de veículo, sem problema. É só pegar um carro compartilhado no Terminal de Bom Despacho ou Mar Grande. Siga as placas e, dali mesmo, pode gravar um reels porque até o caminho para o Restaurante Manguezal (@restaurantemanguezal) vai valer a pena.

Em média, o Manguezal costuma receber por mês 10 mil visitantes de todas as partes do país e do mundo, de acordo com uma das responsáveis pelo restaurante, Isadora Bisogni. “Principalmente no verão, temos lista de espera nos meses de dezembro a março. Aqui, os clientes encontram uma praia com águas rasas, calmas e quentes, área de descanso com rede, drinks instagramáveis e comida deliciosa. Criamos esse espaço diferenciado justamente para proporcionar uma experiência única em um lugar paradisíaco e tão perto da capital”.

Os cliques mais disputados são nos ambientes com cestos coloridos, guarda-chuvas, nos balanços e na passarela. “Pesquisamos muito e buscamos diversas referências de viagens para criar diversos cenários e ambientes para as fotos mais diferentes, variadas e coloridas. Amamos ser marcados e repostamos muito na nossa página oficial, os clientes adoram”.

Hoje, o Manguezal acumula mais de 63 mil seguidores na rede social preferida para compartilhar fotos em momentos de lazer. “Muitos clientes têm chegado através do Instagram, e cada vez que um compartilha outros vão chegando. O perfil se tornou nosso maior canal de comunicação e temos o desejo de colocar Itaparica na rota de um turismo mais qualificado, com um público que procura praias lindas”, ressalta Isadora.

No cardápio há opções à la carte que variam de R$ 20 a R$ 210. No entanto, os pratos mais procurados são a tábua de frutos do mar (R$ 210), a mariscada (R$ 160) e o ceviche (R$ 54). Já na carta de bebidas e drinks, os mais de cinco sabores de roska (R$ 25), o coco loko (R$ 30) e a pina colada (R$ 30) estão entre os preferidos. “A tábua de frutos do mar é um prato muito pedido por ter um pouquinho de cada coisa. Serve até três pessoas e é composto por lagosta, peixe em posta, camarão, polvo, legumes na manteiga”.

O Restaurante Manguezal está na Ilha de Itaparica há 12 anos, desde que era só um barracão naquela faixa de areal. Tudo começou como um negócio de família, de uma forma bastante simples, com quiosques de palha de coqueiro.

“Após muita luta, muitas melhorias foram feitas, com estruturas de quiosques maiores, sempre preservando a natureza em todos os sentidos. Nossa energia é solar, fazemos o descarte adequado de óleo para produção de sabão com certificação, preservamos a mata nativa. Isso é um grande orgulho para nós”, diz Isadora.

Em setembro, o Manguezal vai ganhar um novo espaço no restaurante, como adianta ainda Isadora: “O Beach Club Manguezal terá uma taxa para entrar e consumo mínimo nos lounges, tudo isso com um superconforto, espaço com piscina, bar e banheiro privativo. Porém, o restante do restaurante continua funcionando normalmente sem custo nenhum para o visitante”.

Experiência

Mesmo em lugares que já contam com uma beleza nativa e privilegiada, os espaços ‘instagramáveis’ em bares e restaurantes vieram para ficar e devem apostar cada vez mais em autenticidade. É o que pontua a analista do Sebrae-BA, Hirlene Pereira: “São ambientes que se tornaram importantes geradores de fluxos para os clientes que querem experiências novas e mesclar entretenimento com consumo”, comenta.

Seja na comida, bebida ou no próprio ambiente, quanto mais espaços assim, melhor. “É frequente o desejo do cliente desse segmento por variações e novidades. Pensar em um espaço versátil que permita adaptações e customizações, que seja criativo e com forte apelo visual aumentam, sem dúvida, essa percepção de valor, estimulam o consumo e ampliam os sentidos dos clientes”.





COMO CHEGAR

Restaurante Manguezal

. Onde fica

Ao chegar na ilha, pegue a direção Itaparica/Hospital Geral. Em frente à Caixa Econômica, vire à direita, seguindo as placas até o restaurante. Porém, se fizer a travessia sem veículo é só pegar um carro compartilhado no Terminal de Bom Despacho ou em Mar Grande.

. Serviços

Buffet livre com pratos regionais, incluindo acarajé e pratos vegetarianos. Além disso, o restaurante oferece serviços à la carte.

. Funcionamento

Todos os dias, das 9h às 17h. Atendimento por ordem de chegada.

. Preço

O buffet livre custa R$ 60 (por pessoa). No cardápio à la carte há opções de R$ 20 a R$ 210.

. Mais informações

Pelo WhatsApp (71) 99959-1325 ou no perfil do Instagram @restaurantemanguezal