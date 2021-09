Perto da aposentadoria: conheça cinco carros que vão sair de linha nos próximos meses

Algumas pessoas só se informam sobre o mercado automotivo quando decidem trocar de carro. E às vezes isso pode levar anos. Nesse intervalo, muita coisa muda, por isso é bom ter em mente o seguinte: um veículo é lançado e, se tudo correr bem, ele passará por ajustes periodicamente.

Um automóvel de passeio fica, em média, sete anos no mercado. Esse ciclo é chamado de geração. No meio dele, entre três e quatro anos, o veículo passa por uma atualização de estilo e ganha alguns equipamentos para se manter competitivo. No caso de picapes e utilitários o ciclo é maior, o carro fica em linha por pelo menos 10 anos.

E aqui vai uma primeira dica: se o carro que você quer está há muito tempo no mercado sem atualizações, ele pode estar com os dias contados. Ou seja, nem o fabricante aposta mais no modelo, muitas vezes porque o segmento que ele está inserido está em queda. Mas isso não significa que é um mau negócio, basta tomar alguns cuidados.

Perto do fim

Depois de décadas de glória, o Uno está patinando nas vendas e é oferecido atualmente em versão única, a Attractive. Com motor 1.0 e câmbio manual, o hatch custa R$ 61.890. Tem ar-condicionado e direção hidráulica, mas o sistema de som é opcional. Tem mais espaço interno e porta-malas maior que o Mobi, mas a própria Fiat está focando mais no modelo menor. Na Bahia, o Mobi teve 1.414 unidades emplacadas entre janeiro e agosto. O Uno, apenas 92.

Outro Fiat que está próximo da despedida é o Doblò, lançado em 2002 no país. Uma das opções mais acessíveis entre os veículos de sete lugares, o utilitário está há 12 anos sem uma atualização e custa, inicialmente, R$ 120.490. Por esse valor, não oferece nem um rádio e a desejada central multimídia não está disponível nem como opcional. No acumulado do ano, o Doblò teve 93 unidades licenciadas no estado.

Com vendas em baixa, o Uno vendeu 15 vezes menos do que o Mobi este ano na Bahia Apenas uma unidade do Mitsubishi ASX foi emplacada em 2021 no estado Vendendo pouco, o Honda Fit poderá ser substituído em breve O ix35, que equivale à segunda geração do Tucson, está com os dias contados

O Honda Fit é outro modelo que já viveu momentos de estrela, mas atualmente o seu segmento não atrai mais. Na Bahia, foram apenas 95 unidades emplacadas nos oito primeiros meses do ano. A expectativa é que seja substituído por uma versão hatch do City, que será renovado nos próximos meses. O WR-V, variante aventureira do Fit, vai continuar.

O ix35, que equivale à segunda geração do Tucson, deve deixar de ser produzido em breve. Quem fabrica esse Hyundai no país é a Caoa, que também monta o New Tucson - terceira geração do SUV. Só que já existe a quarta geração e a empresa deve ajustar o portfólio.

O quinto elemento dessa lista é o Mitsubishi ASX. Esse SUV vive uma situação semelhante a do ix35, pois convive com uma configuração renovada no país, batizada de Outlander Sport. O ASX é vendido em versão única, a GLS, por R$ 134.990, e teve apenas uma unidade emplacada na Bahia em 2021.

Compro um carro assim?

Se você fizer uma oferta vantajosa e for aceita, ou se a concessionária pagar muito bem no seu usado na troca, o negócio pode ser interessante. Mas é preciso refletir sobre algumas situações.

Se o modelo deixar de ser produzido, futuramente, pode não ter peças disponíveis no mercado. De acordo com o artigo n.32 do Código de Defesa do Consumidor: “os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei”. Ou seja, não é especificado um período mínimo. Isso será gerido pela lei da oferta e procura.

Os componentes mecânicos são compartilhados entre vários veículos de uma mesma marca ou grupo. Nesses casos, são mais fáceis de serem encontrados. Já a garantia será cumprida, desde que sejam feitas as revisões preventivas previstas no manual do proprietário.

Meu conselho

Se você vai investir em um carro zero-quilômetro, busque um modelo atualizado. Certamente, terá mais equipamentos de segurança e um consumo menor.