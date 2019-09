Pescador é esfaqueado após cobrar dívida de R$ 50 em Monte Serrat

O pescador Vivaldo Hora Gomes Filho, 56 anos, foi esfaqueado com golpes de peixeira por um cliente após cobrar uma dívida de R$ 50, referente à venda de um peixe. O crime aconteceu no final da noite de sábado (21), no bairro de Monte Serrat, na Cidade Baixa, em Salvador.

Ferido no braço direito, região do glúteo e quadril, Vivaldo foi socorrido por familiares até o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internado. A vítima deu entrada na unidade de saúde às 23h e relatou no posto policial do hospital que foi atingido porque foi cobrar um peixe que havia vendido.

O agressor foi identificado apenas como Carlos, mas não há informações sobre a arma utilizada no crime ou se o autor foi preso. O caso foi registrado na 3ª Delegacia (Bonfim).