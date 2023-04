Pescador, tio de Carla Perez desaparece em rio de Porto Seguro

A dançarina Carla Perez fez um apelo e pediu ajuda nas buscas pelo tio dela, o pescador Paulo Perez, que desapareceu na sexta-feira (21) em um rio de Porto Seguro, no sul da Bahia. Inicialmente o CORREIO informou que ele havia desaparecido no mar, mas o fato aconteceu no Rio Bunharém.

Em um post, Carla explicou que o tio foi tirar água do barco por conta da chuva forte na região e não foi mais visto.

"Gente, nos ajude, pelo amor de Deus. Meu tio Paulo é pescador e está desaparecido", escreveu. "Toda a família está desesperada, alguns pescadores da região estão ajudando nas buscas. Deixamos aqui um pedido de socorro à Marinha", acrescentou, pedindo orações de todos.

As chuvas fortes na região causaram alagamentos, desabamentos e deslizamentos em cidades como Santa Cruz Cabrália e Ilhéus, para onde foram enviados 25 bombeiros de outros pontos da Bahia.