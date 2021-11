Pesquisa: 37% vão comprar na Black Friday deste ano; confira as promoções

A Black Friday - uma das datas mais esperadas do ano pelo varejo e também pelos consumidores - acontece oficialmente amanhã. Neste ano, 37% dos soteropolitanos vão comprar algum produto, principalmente, utensílios para a casa, como geladeira, máquina de lavar e fogão. É o que aponta a 2ª edição da pesquisa da empresa Pollis Estratégia, em parceria com a Unijorge.

Segundo Caroena Alves, sócia da Pollis e estatística responsável pelo estudo, o total a ser gasto nesse período, por pessoa, será, em média, R$ 1.100. Ela relata uma mudança na preferência dos produtos deste ano em comparação a 2020. “Desde que começou a pandemia, as pessoas têm ficado mais em casa e têm investido mais nos equipamentos domésticos, ao invés das roupas, produto mais comprado em edições anteriores”, explica Caroena.

A quantidade de compras pela internet perdeu um pouco a relevância. Em 2020, ela representou 58% das vendas. Agora, 17%. “As pessoas não estavam com tanta confiança em andar em shopping, pelo pouco avanço da vacinação. Mas, elas voltaram a consumir em lojas físicas”, observa a estatística. O objetivo do estudo é entender a demanda do mercado de Salvador. O levantamento ouviu 200 pessoas em locais de fluxo da capital baiana, em idade economicamente ativa.

Descontos

Este ano, os shoppings e lojas da capital baiana prometem descontos de até 80% (veja algumas ofertas no quadro ao lado). A expectativa é um aumento no fluxo de pessoas de 25% em relação ao mesmo período do ano passado, além de alta de 5% nas vendas. Por conta disso, alguns centros comerciais vão abrir mais cedo, como o Bela Vista, que começa a receber clientes às 6h, ao invés das 10h, amanhã, e fecharão mais tarde, às 23h.

No Salvador Shopping, Salvador Norte, Piedade e Bela Vista, as promoções já começaram desde a última segunda-feira (22). No Salvador e Salvador Norte, há um brinde para quem gastar mais de R$ 200 em compras pelo site: uma sanduicheira Amvox. A campanha vai até a próxima segunda-feira (29), e só é permitida uma sanduicheira por CPF.

As promoções do Bela Vista, na Bela Blue Week, duram até domingo (28). De acordo com o shopping, são esperadas 35 mil pessoas por dia. A novidade é a vitrine virtual, ofertas exclusivas do site, para retirar pelo drive thru, onde os clientes ganham cupons em triplo para comprar o panetone de Irmã Dulce com desconto de 75% e concorrer à campanha de Natal. Este ano, o prêmio é um apartamento. Participam aqueles que gastarem R$ 250 em compras.

No Shopping Paralela, o diferencial é a isenção do estacionamento para os que ficarem até às 10h. Depois desse horário, a tarifa única de R$ 8 será cobrada. Além disso, o shopping dará brindes para os clientes que jogarem a Roleta Premiada e fará o Corujão Paralela, para quem quiser comprar durante a madrugada - de 22h às 9h. Nas compras online, a partir de R$ 100, o cliente terá desconto de R$ 50 - é só usar o cupom Friday50. A Black Friday é amanhã e sábado, com reduções de 70%.

Segmentos

Já o Shopping Barra vai funcionar das 8h às 23h, amanhã, com descontos de até 60%. “É um momento muito esperado pelo consumidor, que sabe aproveitar as oportunidades, conhece as lojas que dão descontos reais em produtos e serviços de qualidade. As ofertas se estendem para todos os segmentos, com destaque para o setor de alimentação”, destaca André Podhorodeski, superintendente do Shopping Barra.

O Shopping Piedade é o que está com as maiores reduções de preço, de 80%. Os clientes podem acompanhar os “achadinhos” em promoção pelas redes sociais, com os blogueiros Naiara Pena (@oxenai) e @juliuus_ferreira. De acordo com o gerente d emarketing, Pablo Vieira, a Black Friday é um dos períodos mais esperados do ano. “Essa é uma grande oportunidade tanto para o consumidor e o lojista, que tem o fluxo de vendas bem movimentado. Estamos apostando em boas ofertas para que o que precisam e possam ainda antecipar as compras de Natal”, afirma Vieira.

No Shopping Center Lapa, os descontos de até 70% duram até sábado. O horário de funcionamento será ampliado, começando a partir das 7h. O Shopping Itaigara segue com o mesmo percentual. No Paseo, as promoções começaram na última terça-feira (23) e também vão até sábado. No Boulevard Shopping Camaçari, o Cinemark oferece ingressos de R$ 5, entre quinta (25) e a próxima quarta (1º/12). Procurado, o Shopping da Bahia foi o único que não respondeu até o fechamento desta edição.

A Black Friday foi criada nos Estados Unidos e é realizada sempre na sexta-feira da quarta semana do mês de novembro. A programação é reproduzida no Brasil desde 2010.

Compras vão de tênis ao gás de cozinha

A estudante de psicologia Joyce Souza Dantas, 24, esperou o fim de novembro chegar para comprar o que mais precisa: uma caixa de som e um tênis novo. Há mais de cinco meses ela espera esse momento. “Estou esperando a Black Friday para comprar. Quero a caixinha para levar para a praia, rolês e tocar em casa. Já o tênis tem dois anos que comprei o último, quero trocar por um modelo mais novo”, disse.

Ela também fará uma compra inusitada: gás de cozinha. O produto chegou a aumentar 80% no último ano. Em novembro de 2020, era encontrado por R$ 60. Hoje, custa até R$ 110, de acordo com o aplicativo do governo da Bahia, Preço da Hora. “O gás tá muito caro e esse desconto está muito bom. Por isso, quis aproveitar esse momento e oportunidade”, diz Joyce. No aplicativo Ultragaz, é dado R$ 30 de desconto para o botijão, válido até a próxima sexta-feira (27).

O psicólogo Pablo Jacinto, 29, também escolheu garantir o gás de cozinha na Black Friday. Ele ficou uma semana só usando o microondas para esquentar a comida, enquanto a promoção não chegava. “Deixei para comprar agora, porque saiu de R$ 109, R$ 110, para R$ 79. Me chocou o gás ter que passar por esse tipo de promoção, porque, em geral, a gente compra roupa e eletrônicos na Black Friday, mas, com a crise econômica que estamos vivendo, tivemos que fazer esses ajustes”, confessa.

Já o historiador Luis Paulo Victor Luz, 23, aproveitou para fazer a festa nas Lojas Americanas. Fez o estoque de chocolate - eram 5 por 3 e ele levou 10 -, sabonete líquido para até maio do ano que vem e quatro livros para a coleção. “Aproveitei para comprar itens de higiene pessoal porque o preço caiu pela metade. O sabonete líquido, de R$ 6, saiu por R$ 3,49”, conta Luz. No caso dos livros, o desconto foi ainda maior, de 80%. Ele considera ainda comprar um pacote de viagem de três dias para conhecer Aracaju, em junho de 2022.

O soldado do corpo de bombeiros de Itaberaba, Victor Sousa, 32, assegura sua proteção: encomendou na Shopee 24 máscaras tipo PFF2, para ele e a esposa. Elas estavam com um desconto de cerca de 10% e frete grátis.

Veja o funcionamento dos shoppings e as promoções

Shopping Paralela

Sexta-feira (26/11) – As lojas âncoras abrem das 07h à meia noite, as demais lojas a praça de alimentação vão funcionar das 08h às 23h; Sábado (27/11) – As lojas âncoras abrem das 07h às 23h, as demais lojas e a praça de alimentação vão funcionar das 08h às 23h; Domingo (28/11) – As lojas âncoras abrem das 09h às 22h e as demais lojas e praça de alimentação vão funcionar das 12h às 21h.

Promoções

Boutique das Capas

– Conjunto de som Multifuncional e Ring Light imunizador 6” polegadas

De: R$ 599,99. Por: R$ 399,99

Óticas Carol - Até 70% em armações e óculos de sol de grandes marcas, como Prada, Oakley e Armani Exchange

O Boticário - Produtos de 20% até 50% de desconto. Florata Flores Secretas com 40% de desconto e UOMINI Motor Soul com 50% de desconto

Havanna – Na compra de 1 produto ganha 50% na segunda unidade do mesmo item mais um cappuccino Havanna. Válido somente para compras acima de R$ 50,00

Mini panetone recheado com gotas de chocolate e doce de leite. De: R$29,90. Por: R$16,00

Brinkarr

Action Figure (Bonecos de ação) coleção Frozen Hasbro - De: R$ 249,99. Por: R$ 99,98

Action Figure (Bonecos de ação) Marvel Rising Warriors - De: R$ 149,99. Por: R$ 39,98

Brilho Puro Semi Joias e Acessórios

Relógio Smartwatch Technos. De: R$ 1.428,90. Por: R$ 857,34

Ortobom – Colchão Liberty Casal

De: R$ 5.258,69. Por: R$ 2.998,80

Salvador Shopping

Segunda a quinta (22 a 25/11), das 9h às 22h; sexta-feira (26/11), das 7h às 23h; sábado (27/11), das 9h às 22h; domingo (28/11), das 12h às 21h.

Promoções

Salvador Shopping: Avenida Tancredo Neves, nº 3133, Salvador – Bahia, 41.820-910

The Body Shop – Piso L2: Loção Tea Tree: de R$69, 90 por R$34,95;

M. Office – Piso L2: Camisa básica feminina: de: R$159,00 por R$69,90;

Nöha Shoes – Piso L2: Birkenstock: de R$529,00 por R$371,00;

O Boticário – Piso L2: Perfume Insensatez: de R$109,90 por R$76,90;

Tok&Stok – Piso L2: Pantone Sabonete Líquido: de R$67,90 por R$52,90;

Le Biscuit – Piso L2: Boleira Modena: de R$49,99 por R$29,99

Salvador Shopping Online: www.salvadorshoppingonline.com.br

Henks: T-shirt Marmorizada Azul Claro: de R$119,90 por R$69,90

Tommy Hilfiger: Camisa básica lisa Tommy Branca: de R$239,90 por R$159,90

Mr. Cat: Sapato masculino: de R$ 419,90 por R$145,00

Samsung: Galaxy A52S 5G: de R$3.499,00 por R$2.499,00 e mais R$500 em acessórios

Ana Capri: sandália feminina de R$129,90 por R$39,90

Salvador Norte Shopping

Salvador Norte: Rodovia BA-526, 305 - São Cristóvão, Salvador - BA, 41510-000

Studio Z: Sandália colorida para o verão Penélope: R$29,99;

Bagaggio: Bolsa Bagaggio: R$ 219,90;

Casa do Tricolor: Balde de Pipoca do Bahia: R$29,90;

Casas Bahia: Celular Samsung Galaxy A03S: R$799;

Azon: Camisa Social Masculina: R$69,99;

Freitas Varejo: Conjunto de Panelas Tramontina: R$179,99;

Centauro: Tênis Osklen Lona Lisa: De R$279,99 por R$ 179,99;

Salvador Norte Online: www.salvadornorteonline.com.br

Planeta Bolsas: Bolsa Chenson Croco Verniz Vermelha: de R$378 por R$282;

Spin: Patinete Musical Dinossauro: de R$265 por R$220;

Ligo Store: Tripé Profissional: de R$169 por R$140;

Chacal: Óculos preto feminino: de R$130 por R$79,99.

Shopping Bela Vista

Sexta-feira (26/11) – das 6h às 23h

- Das 6h às 9h – Facultativo para todas as lojas e quiosques.

Sábado (27/11) – das 9h às 23h

- Das 22h às 23h – Facultativo para todas as lojas e quiosques.

Domingo (28/11) – das 9h às 22h

- Das 9h às 22h – Lojas Âncoras e Megalojas;

- Das 12h às 21h – Demais lojas e Quiosques.

Promoções

1. Trifil Bela Vista - Top Trifil AF Média Sustentação sem bojo com alças largas (95% Poliamida/05% Elastano) - R$ 31,99

2. Mercatto Bela Vista - Macacão curto - R$ 47,99

3. Login Informática Bela Vista - Mouse Gamer Marvo Scorpion M115 - R$ 39,00

4. Planet Girls Bela Vista - Top Cropped - R$ 49,99

5. First Class Bela Vista - Travesseiro Matelassê - R$ 44,99

6. Pérfeito Bela Vista - SPA dos Pés - R$ 50

Shopping Barra

Funcionamento sexta-feira (26)

LOJAS - Das 08h às 23h

RESTAURANTES - Das 12h às 23h

FAST FOOD - Das 08h às 23h

Lojas Americanas:

24 e 25/11 (quarta e quinta) – Das 09h às 23h;

26/11 (sexta) – Das 07h às 00h;

27/11 (sábado) – Das 08h às 23h;

28/11 (domingo) – Das 09h às 22h.

Tokai Gourmet - Taça de vinho 200ml e copo de Chopp 300ml - 50% de desconto

Divino Fogão - Calabresa acebolada + 2 Chopps de 500ml - De 59,90 por 39,90

Camicado – Toda loja com 30% de desconto menos aparelhos eletrônico

BEBÊ Básico – alguns produtos com desconto de 30% a 50%

Mr.Cat - Produtos masculinos e feminino até 60%

Lacoste – Tênis e T-shirt masculino (Tênis 50% e T-shirt 20%)

Live – Moda Fitness – Top – 179,90 por 99,90. Bermuda – 139,90 por 99,90

Shopping Paseo

Mangaba - Maiô Caramujo de R$299,90 por R$179,95

Santa Vaidade - Vestido Rosa de R$ 239,90 por R$ 189,90

Joalheria Claudia Belfort - Colar ouro 18 k com pingente olho grego de R$ 4.800,00 por R$ 3.360,00

Rosa Divina – Vestido de R$ 448,90 por R$ 270,00

Óticas Carol - Fendi (Receituário ou solar com 50% de desconto) e Carrera (Receituário ou solar com 40% de desconto)

Camarim - Peças selecionadas 50% a partir de 3 peças 60%

Oakberry Açaí – 1 Works bowl (500ml) Copo açaí com toppings tradicionais e 1 Oakbar (barra de proteína sem açúcar e sem glúten) desconto de 15%

The Black Beef - Shake e cheeseburguer de R$17,00 por R$15

Shopping Itaigara

Sempre Bela - Vestido R$ 289,90 por R$ 149,90

Algodão Doce - Kit 2pçs sacolas bebê de R$ 299,90 por R$ 179,94

Grat's Calçados - Scarpin Usaflex R$ 249,99 por R$99,99

Óticas Oliveira - Óculos Dimitri de R$ 269,99 por R$99,00

Mee - Vestido de R$ 319,00 por R$89,90.

Clínica Pétalos - Avaliação Capilar + Vacuoterapia de R$ 300,00 por R$ 100,00

Jato de Plasma (Remoção de sinais até 30 sinais) de R$ 300,00 por R$ 100,00

Hidragloss de R$ 200,00 por R$ 100,00

Limpeza de Pele + Pelling de Diamante + Revitalização de R$ 300,00 por R$ 100

Saik - Blusa MG Tulipa de R$ 79,90 por R$ 59,90

Sagres Sport - Luva de Box MKS de R$239,90 por R$ 189,90

Helena Cosmeticos - KIT Loreal Shampoo + leave-in INFORCE de R$ 229,80 por 168,90. Parcelamento em até 10 vezes sem juros, compras acima de R$ 200,00

Clave Decor - Boleira com tampa em acrílico e base de bamboo natural, De: 102,90 por 51,45 - 50% desconto

Óticas Oliveira – Itens com 50% de desconto

HE Joias - Relógios Wenger 50% off

Oticas Pop - Produtos sinalizados 70% off

Maria Flor - Acessórios selecionados com 50% de desconto

Grandvision – Itens selecionados descontos de 30% 50% 70%

Arezzo – Desconto progressivo até 50% off

Cheville - Peças de Festa desconto de 40%

Aquarius Fishes - 40% off em peixes e plantas | Toda loja com 10% off em 10x sem juros (Promoção não cumulativa)

InfoStore - Notebooks Dell - toda linha de notebooks - desconto de 10% p pagamento á vista / 5% no cartão em até 3x]

MD Calçados – Sandália Patricia Lopes de R$ 69,99 por R$ 49,99 | Todos os arranjos de flores com 10% desconto

Shopping Center Lapa

Marisa – Baby Body. De: R$79,95. Por: R$39,99

Bahiana Jeans - Calça Jeans. De: R$119,99. Por: R$59,99

Constance - Sandália plataforma. De: R$209,99. Por: R$139,99

C&A – Short Jeans Branco. De 99,99. Por: R$59,99

Oxe Mais Cor – Sandália. De: R$70,00. Por: R$35,00

O Boticário – Coffe - Deo Colônia. De: R$154,90. Por: R$77,45

Rabbitohs – Tshirt Masculina. De: R$39,90. Por: R$29,90

Ótica da Gente – Óculos Solar Lougge. De: R$420,00. Por: R$294,00

Frésia – Vestido. De: R$299,99. Por: R$209,99

South – Short Masculino Microfibra. De: R$99,99. Por: R$79,99

Boulevard Shopping Camaçari

Chilli Beans - Relógios com desconto de 50%. De: R$ 399 a R$ 499. Por: R$ 199 a R$ 249

Muscle Strong - Joelheira com desconto de 50%. De: R$ 120. Por: R$ 60; Escada de agilidade com desconto de 50%. De: R$149,90. Por: R$ 74,95

Boticário - Uomini Moto Soul 100ml. De: R$ 134,90. Por: R$ 66,90; Linda Summer 100ml

com desconto de 40%. De: R$ 134,90. Por: R$ 80,90

