Pessoas acima de 18 anos das ilhas de Salvador serão vacinadas na quinta (1º)

A população acima de 18 anos das ilhas de Salvador - ilha de Maré, dos Frades e de Bom Jesus dos Passos - será inteiramente vacinada na quinta-feira (1º), anunciou o prefeito Bruno Reis nesta segunda (28). Ele explicou que por se tratar de um número não muito expressivo de pessoas, isso não vai comprometer o calendário de Salvador. "Do ponto de vista de operação e de logística será mais econômico, rápido e ágil", afirmou.

As pessoas dessas localidades serão imunizadas com a Janssen, que é de apenas uma dose. "Falta um universo de 3 mil pessoas nas ilhas a serem vacinadas. E por que vacinar logo as ilhas? Pela questão operacional, de ter que mandar equipes para lá para fazer vacinação. E por que a Janssen? Dose única. Vamos lá uma única vez, concluímos a vacinação e seguimos aqui no continente", explicou Bruno.

Atualmente, Salvador e tem 53% da população adulta vacinada com pelo menos a 1ª dose, segundo Bruno. Há expectativa de chegada de mais vacinas ainda hoje e Bruno disse que pode se imunizar amanhã.

A prefeitura ainda aguarda para ver os efeitos do período junino nos números da pandemia. Por enquanto, os decretos de restrições serão mantidos por mais sete dias. Bruno disse que vai conversar com o governo baiano sobre a manutenção do toque de recolher e da lei seca, proibição de venda de bebidas alcoólicas em determinados períodos.