Petrobras anuncia aumento de 8,8% no diesel a partir de amanhã

O litro do diesel aumentará R$ 0,36 a partir de amanhã, terça-feira, 10 de maio, em todo o País. O reajuste foi anunciado pela Petrobras na manhã desta segunda-feira, 9 de maio, após 60 dias sem reajustes nas refinarias. Com o novo aumento, o preço do combustível passará de R$ 4,51 para R$ 4,91 em média.

Conforme o mais recente levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), divulgado na noite de sexta-feira, 6 de maio, o litro do combustível é vendido com valores entre R$ 5,49 e R$ 8,38 para o consumidor final.

Não há qualquer menção de reajustes nos preços da gasolina comum ou do gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha, por parte da Petrobras no comunicado sobre o Diesel, assim, por enquanto, os preços destes combustíveis devem permanecer estáveis.