PF apreende na Bahia eletrônicos de suspeito de ameaçar ataque a instituição de ensino

A Polícia Federal cumpriu nesta segunda-feira (17), na Bahia, um mandado de busca e apreensão em domicílio de pessoa envolvida em ameaças a instituição federal de ensino. A corporação não informou qual a instituição foi alvo da ameaça, nem mais detalhes sobre a pessoa suspeita.

De acordo com a PF, foram apreendidos equipamentos eletrônicos da pessoa suspeita. Todo material vai passar por análise de conteúdo no andamento da investigação.

"Eventuais envolvidos podem responder pelos crimes tipificados nas leis de racismo e antiterrorismo, além de outros insculpidos no Código Penal", diz a nota da Polícia Federal.

No último mês, ameaças e boatos têm causado temor em escolas e universidades por todo país. Na Bahia, a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) suspendeu as aulas no campus de Porto Seguro no início do mês após um aluno enviar mensagens para colegas insinuando um atentado. Na semana passada, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) também viu rumores de ataque se espalhando nas redes sociais, mas tratou os casos como boato. As atividades seguiram normalmente na instituição.