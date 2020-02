PF desarticula grupo que fraudou mais de R$ 1,2 mi em benefícios rurais do INSS

Uma operação da Polícia Federal desarticulou um esquema de fraudes dos benefícios de segurados especiais rurais do INSS, na região de Irecê, no interior da Bahia. A Operação Rasputin foi deflagrada na manhã desta terça-feira (4).

A estimativa é de um prejuízo de R$1.234.458,61, referentes a apenas 20 benefícios ilegais. Segundo informações da Polícia Federal, os estelionatários usavam documentos falsos, falsos testemunhos, confecção de instrumentos comprobatórios de negócios jurídicos fictícios para obter benefícios ilícitos.

Os benefícios fraudados foram a aposentadoria especial rural, a pensão por morte de trabalhador rural, o auxílio doença e o salário maternidade de segurado especial.

Ainda de acordo com as investigações, há indícios de que o grupo atuava propondo ações judiciais para conseguir o deferimento dos benefícios previdenciários sob a alegação de exercício de atividade rural. Estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, nas cidades de Irecê, São Gabriel e Canarana.

Os envolvidos vão responder por diversos crimes, dentre eles estelionato previdenciário (art. 171, §3o do CPB), associação criminosa (art. 288 do CPB), uso de documento falso (art. 304 do CPB), falsidade ideológica (art. 299 do CPB), falsificação de documento público (art. 297 do CPB) e falso testemunho (art. 342 do CPB) com penas que, se somadas, podem chegar a mais de 30 anos de prisão.