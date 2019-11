PF indicia Bivar e três candidatas laranjas do PSL em Pernambuco

(Foto: Divulgação)

A Polícia Federal indiciou nesta sexta-feira (29) o deputado federal Luciano Bivar (PSL-PE) e três mulheres de Pernambuco por conta de um esquema de candidaturas de laranjas para desviar verbas do partido no estado.

Os quatro são suspeitos de falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita de recurso eleitoral e associação criminosa. As penas são, respectivamente, de cinco, seis e três anos de cadeia. Além de Bivar foram indiciadas as candidatas Maria de Lourdes Paixão, Érika Santos e Mariana Nunes, todas do PSL.

A investigação começou depois de uma série de reportagens publicadas pela Folha de S. Paulo em fevereiro. Além do caso em Pernambuco, houve matérias denunciando situação similar em Minas Gerais.

Bivar é presidente do PSL, mesmo partido pelo qual Jair Bolsonaro foi eleito. O escândalo das candidaturas laranjas foi um dos motivos que levou a desgastes com o presidente, que neste mês formalizou sua saída da sigla. Bolsonaro vai criar um novo partido, batizado de Aliança pelo Brasil.

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL), foi indiciado no mês passado, suspeito de ter comandado o esquema em Minas. Além dele, outras 10 pessoas forma indiciadas.