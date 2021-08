PF prende quadrilha que usava mergulhadores para levar droga à Holanda

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira, 24, a Operação Tamoios e prendeu 12 alvos de uma investigação contra suposta organização criminosa que utiliza "logística portuária de pequenas embarcações pesqueiras e mergulhadores profissionais" para traficar drogas, enviando os entorpecentes para a Holanda. Um efetivo de 60 policiais cumpre ainda 15 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e Espírito Santo. As ordens foram expedidas pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio.



De acordo com a PF, as investigações que culminaram na "Tamoios" duraram cerca de dois anos e contaram com o apoio das Capitanias dos Portos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Durante o período, os investigadores apreenderam mais de 200 quilos de cloridrato de cocaína, 14 veículos de luxo e seis imóveis de alto padrão nos municípios do Rio de Janeiro, Mangaratiba (RJ) e Guarapari (ES), além de R$ 827 mil em espécie



Os investigadores apontam que os alvos da ofensiva, "usando o subterfúgio da pesca artesanal e do mergulho, realizam de forma organizada o transporte de grandes carregamentos de cloridrato de cocaína para o Porto de Roterdã, na Holanda’.



Ainda de acordo com a corporação, a maioria dos integrantes da organização criminosa, que operava em conjunto com organizações transnacionais, é do Rio de Janeiro e transportava a droga até Espírito Santo - de onde era embarcada para a Europa.