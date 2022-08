'Pior dia da minha vida': os traumas deixados pela tragédia da Cavalo Marinho I

Os traumas de quem viveu o pesadelo do naufrágio da embarcação Cavalo Marinho I, em 24 de agosto de 2017, seguem em carne viva. Mesmo cinco anos depois, os sobreviventes da tragédia ou familiares de quem se foi, seguem lidando com o luto e com muitas feridas abertas.

A luta para superar uma dor que não tem remédio ou cura faz parte da vida da biomédica Aline Souza, 38, que perdeu o pai, Antônio Souza, 68, no naufrágio. Ela conta que estava trabalhando quando recebeu a notícia de um acidente na Travessia Mar Grande-Salvador, através de reportagem ao vivo na TV. No dia, o pai de Aline havia embarcado na lancha para buscar a esposa [a mãe dela] - com quem era casado há mais de 40 anos. Preocupada, Aline diz que recebeu orientação de ir ao Instituto Médico Legal. Ao chegar no local, reconheceu o corpo do pai.

“Foi tudo muito difícil. Ele residia em Vera Cruz há cinco anos, era aposentado, quando minha mãe se aposentou resolveram comprar casa para poder veranear”, relembra.

“Foi o pior dia da minha vida. Ainda fico muito chocada quando falo sobre isso [...] vem tudo na memória tudo que vivi naquele dia”, diz emocionada.

Um ano após a tragédia com a Cavalo Marinho I, parentes de quem morreu no acidente e sobreviventes se reuniram em missa para as 19 vidas perdidas em 2017, dentre pais, mães, filhos e filhas. A partir de 2018, amigos e familiares ligados pela perda começaram a fazer uma caminhada pelo município de Vera Cruz. Nesta quarta-feira (24), partir das 8h, cerca de 50 pessoas devem sair com carro de som, balões e rosas brancas relembrando os entes queridos.

Aline cumprirá o ritual para homenagear o pai.“Estou saindo do meu trabalho, porque moro em Salvador, e voltando para a ilha para me juntar ao pessoal. Cinco anos e a gente não tem resposta, nem indenizações”, protesta.

Parentes e sobreviventes ligados pela tragédia criaram um grupo em rede social para se atualizar sobre as decisões judiciais e não deixar no esquecimento o que aconteceu em 2017.

Contudo, familiares ouvidos pela reportagem afirmam que têm visto o movimento esfriar. Após cinco anos sem resultado judicial, o caso já é visto com desesperança. Mas ainda existe persistência: “Vou continuar na busca incansavelmente até ter retorno do juiz, que [ele] possa concluir e nos dar paz”, pede Aline.



Traumas

Quem estava na embarcação e sobreviveu também carrega traumas difíceis de curar. Desde o dia da tragédia, a funcionária pública Jucimeire Santana, 51, não consegue mais ir à praia. Pisar na areia, que pode ser uma sensação de leveza para muitos, gera pavor nela.

“Tomo nove medicações, tomo medicação até para dormir. Não entro no mar, não atravesso lancha, não piso na areia. Mudou completamente a minha vida. Desenvolvi síndrome do pânico”, diz Jucimeire, que mora no município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, cercada de mar e areia por todos os lados.

A tragédia aconteceu no dia 24 de agosto de 2017. A lancha Cavalo Marinho I fazia a travessia Salvador - Mar Grande, com 116 passageiros e quatro tripulantes a bordo, quando virou. Ao todo, 19 pessoas morreram e 54 sofreram lesões e ferimentos. Após cinco anos, familiares e envolvidos ainda buscam por justiça.

*Com a orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro