Pitbull tem patas traseiras decepadas em MG; dono suspeita de vizinhos

Um cachorro da raça pitbull teve as duas patas traseiras decepadas em Confins, Minas Gerais. Segundo o G1, o animal foi torturado nesta segunda-feira (6) e os suspeitos são dois homens vizinhos à empresa onde o cão ficava.

De acordo com o tutor do Sansão, Gleidson Justino da Silva, de 40 anos, o animal pulou o muro da firma e entrou em confronto com o cão dos suspeitos. Para se vingarem, eles contaram as patas de Sansão com uma foice.

Silva contou ao G1 que, para cometerem a violência, os dois amordaçaram o cachorro com arame farpado.

“Nós queremos justiça por todos esses cachorros que sofrem maus-tratos e não têm voz que falem por eles”, disse o tutor.

Silva falou também que as leis precisavam punir com mais rigor quem maltrata animais. Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar (PM) e um dos suspeitos, ouvido e liberado. O outro fugiu. O Ministério Público também acompanhou o caso.