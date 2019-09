Pitty, BaianaSystem e Gilberto Gil: confira os indicados ao Grammy Latino 2019

Com baianos como Gilberto Gil, Pitty e BaianaSystem, o Grammy Latino divulgou nesta terça-feira (24) os indicados da edição de 2019 da premiação. Gilberto Gil concorre na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, com Ok Ok Ok, ao lado de nomes como Jards Macalé, Nana Caymmi e Zeca Baleiro. Pitty e BaianaSystem disputam o mesmo prêmio, de Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa - ela com Matriz, e eles com O Futuro Não Demora. Os álbuns de Liniker e Os Caramelows, Chal e The Baggios também estão indicados. A premiação acontece no dia 14 de novembro, em Las Vegas.

Nas categorias gerais, Anitta aparece em Melhor Álbum de Música Urbana com Kisses, álbum em que ela canta inglês, português e espanhol, e que teve participações como as de Snoopy Dogg e Ludmilla, entre outros. Já Tiago Iorc recebe indicação a Canção do Ano pela música Desconstrução. Iorc, que ficou em um período sabático, retornou de surpresa com o disco Reconstrução - e recentemente lançou o Acústico MTV, que dará origem a uma turnê pelo país. Desconstrução é a faixa que abre o álbum, que marca o retorno do artista às atividades.

Nego do Borel disputa da categoria técnica de Melhro Clipe Curto por Me Solta , ao lado de Boca de Lobo, de Criolo, Banana papaya, de Kany García e Residente, Los Zurdos Mueren Antes, de Nach, e Vivir los Colores, de Todo Aparenta normal.

O Brasil ainda é representado na disputa de melhor álbum instrumental, com Folia de Treis, de Edu Ribeiro, Fábio Peron, Toninho Ferragutti, e na de melhor álbum de jazz latino, com André Marques e o disco Rio - São Paulo.

Os indicados ao Grammy Latino são selecionados pelo voto de criadores de música de todo mundo, que integran a Academia Latina de Gravação, entre artistas, compositores, músicos e produtores, que escolheram entre cerca de 15.500 inscrições para 50 categorias. Uma rodada final de votação se inicia no dia 3 de outubro.

CATEGORIAS GERAIS COM BRASILEIROS INDICADOS

Melhor álbum de música urbana

"Kisses" - Anitta

"X 100PRE" - Bad Bunny

"Mi Movimiento" - De La Ghetto

"19" - Feid

"Sueños" - Sech

Canção do ano

"Calma" - Pedro Capó

"Desconstrução" - Tiago Iorc

"El País" - Rubén Blades

"Kitipun" - Juan Luis Guerra 4.40

"Mi Persona Favorita" - Alejandro Sanz e Camilla Babello

"No Tengo Nada" - Alexandro Sanz

"Quedaté" - Kany Garcia e Tommy Torres

"Querer Mejor" - Juanes feat. Alessia Cara

"Un Año" - Sebastian Yatra feat. Reik

"Ven" - Fonseca

Melhor álbum instrumental

Balance - Gustavo Casenave Saxofones

Live Sessions - Cuban Sax Quintet

Folia de Treis - Edu Ribeiro, Fábio Peron, Toninho Ferragutti

Unbalanced Concerto for Ensemble - Moisés P. Sanchez

Yo Soy la Tradicion - Miguel Zenón feat. Spektral Quartet



Melhor álbum de jazz latino

Turning Pages - Claudia Acuña

Elemental - Branly, Ruiz & Haslip

Dos Orientales - Hugo Fattoruso & Tomohiro Yahiro

Rio - São Paulo - André Marques

Jazz Batá - Chucho Valdés





CATEGORIAS EXCLUSIVAS PARA MÚSICA EM LÍNGUA PORTUGUESA

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

“Gente” – Priscilla Alcântara

“Sagrado” – Adriana Arydes

“Guarda Meu Coração” – Delino Marçal

“Preto no Branco 3” – Preto No Branco

“360º” – Eli Soares

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

“”O Tempo é Agora” – Anavitória

“Tarântula” – As Bahias e a Cozinha Mineira

“TODXS” – Ana Cañas

“Para Dias Ruins” – Mahmundi

“Selfie” – Jair Oliveira

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

“Vulcão” – The Baggios

“O Futuro Não Demora” – BaianaSystem

“O Céu Sobre a Cabeça” – Chal

“Goela Abaixo” – Liniker e Os Caramelows

“Matriz” – Pitty

Melhor Álbum de Samba/Pagode

“Canta Sereno e Moa” – Nego Álvaro

“Mart’Nália Canta Vinícius de Moraes” – Mart’nália

“De Todos os Tempos” – Monarco

“Em Sua Direção” – Péricles

“Anaí Rosa Atraca Geral Pereira” – Anaí Rosa

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

“O Amor no Caos” – Zeca Baleiro

“Canta Tito Madi” – Nana Caymmi

“Tudo É Um” – Zélia Duncan

“Tempo Mínimo” – Delia Fischer

“Ok Ok Ok” – Gilberto Gil

“Besta Fera” – Jards Macalé

Melhor Álbum de Música Sertaneja

“Hora Certa” – Paula Fernandes

“Francis & Felipe” – Francis & Felipe

“Em Todos Os Cantos” – Marilia Mendonça

“Live Móvel” – Luan Santana

“Ao Vivo em São Paulo” – Mano Walter

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

“AJO” – Foli Griô Orquestra

“Macumbas e Catimbós” – Alessandra Leão

“Hermeto Pascoal e sua Visão Original do Forró” – Hermeto Pascoal

“O Ouro do Pó da Estrada” – Elba Ramalho

“Rei Caipira” – Zé Mulato & Cassiano

Melhor Canção em Língua Portuguesa

“Ansiosos Pra Viver” – Mestrinho

“Desconstrução” – Tiago Iorc

“Eérea” – Criolo

“Mil e Uma” – Claudia Brant Featuring Arnaldo Antunes

“Sem Palavras” – António Zambujo