Pizzaria recebe Pix falso e entrega refrigerante e pizza 'falsos' no Piauí

Cansado de receber o golpe do Pix falso, Robson Costa, dono de uma em Teresina, decidiu revidar um golpista na última segunda-feira (25). Ao ver que o pagamento efetuado não batia com o valor do produto, ele entregou uma pizza e um refrigerante "falsos".

"Há cerca de um mês, tomamos esse prejuízo de R$ 300 com um Pix falso, foi a primeira vez em 12 anos de pizzaria, aí ficamos mais vigilantes, principalmente com Pix falso. Agora a gente só entrega depois que realmente confirma o valor na conta", contou ele ao g1.

Na noite de segunda-feira (25), ele notou a chegada de dois Pix de R$ 0,01 (um centavo), o deixando atento. Minutos depois, a atendente do local informou para ele que não estava conseguindo conferir a chegada de uma transferência de um cliente que tinha mandado o comprovante. O documento era falso.

Com os dados da transferência de R$ 0,01, o homem editou o comprovante e alterou o valor para R$ 55, o valor da pizza.

"Eu fiquei sem ideia de como fazer. A pizzaiola deu a ideia de mandar só a massa seca e ela escreveu o nome 'pix fake' na caixa. Pro refrigerante, pegamos a garrafa vazia e colocamos um suco em pó. O entregador disse que ele ainda poderia beber o suco, aí colocamos sal", contou.

Depois do pedido recebido, o golpista disse por WhatsApp ao empresário que não tinha entendido a entrega daquela forma e em seguida bloqueou a pizzaria.

Além da pizza falsa, no "pacote" o empresário também enviou um pênis de borracha. Depois, de um outro número de telefone, eles pediram o objeto de volta. O homem disse que vai devolver o brinquedo.