PJT Models realiza concurso para identificar novos modelos

O produtor Sivaldo Tavares, da PJT Models, uma das agências de modelos que integra o Afro Fashion Day, realiza, neste domingo (14), o concurso Bahia Beauty 2021 em Salvador em duas categorias: Teen e Top. O evento será realizado a partir das 16h no Teatro Dias Gomes, em Nazaré.

Com muitos anos de atuação no mercado, Sivaldo vem capacitando jovens que buscam seguir na carreira de modelos a alcançar seus objetivos e o evento de moda do Correio tem contribuído nesses passos. "Conseguimos lançar alguns modelos através do Afro que hoje estão em carreira nacional e internacional com Shirley, que foi destaque no SPFW; Gisele, que fez agora semana de moda de Milão e está na Coréia do Sul, além de Maíra, Ariana e Levy, que estão trabalhando na China", destaca o produtor.

Além da oportunidade de passar a integrar a agência, os vencedores do concurso receberão faixa e algumas premiações. Para participar, os interessados precisam entrar em contato com a agência através do seu perfil no Instagram @pjtmodels.