PM acaba festa de 30 pessoas com som alto e consumo de drogas em Águas Claras

Cerca de 30 pessoas foram flagradas participando de uma festa na madrugada desta quarta-feira (3), no Setor 1 do Loteamento Condor, no bairro de Águas Claras. A festa foi interrompida por policiais da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Cajazeiras) após receberem uma denúncia anônima de que no local havia aglomeração de pessoas, drogas, som alto e dezenas de adolescentes participando da festa.

No local, os militares encontraram cerca de 30 pessoas, som alto, uso excessivo de bebidas alcóolicas e de entorpecentes. Alguns participantes, segundo informações iniciais, têm envolvimento com o tráfico de drogas.

Os militares encerraram a festa e apreenderam 22 pinos com cocaína e quatro trouxas de maconha. Um menor flagrado com entorpecentes no bolso da bermuda foi apresentado na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), em Brotas. Um adulto foi conduzido à Central de Flagrantes, pois tentou evitar o encaminhamento do menor.



Foto do leitor