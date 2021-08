PM da reserva é morto após ser baleado em bar na Estrada Velha do Aeroporto

O sargento da reserva da Polícia Militar, Isídio Monteiro Bulhões Júnior, 52 anos, foi morto na noite de domingo (29), enquanto estava no Bar e Restaurante Feijão de Ouro, na Estrada Velha do Aeroporto. O crime ocorreu pouco depois das 21h. Na hora, o bar estava cheio e o público saiu correndo no momento dos disparos. A vítima foi atingida por três disparos echegou a ser socorrida para o Hospital São Rafael, mas não resistiu.

Em nota, a Polícia Civil informou que o Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc/DHPP) foi acionado por volta de 0h10 desta segunda (30) para atender a uma ocorrência de possível homicídio no Jardim Nova Esperança, região da Estrada Velha do Aeroporto.

"Após emitidas as guias, a Polícia Civil acompanhou o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) na perícia no local do crime, que será investigado pela 2ª DH/Central. A autoria e motivação ainda estão sendo apuradas", informou a Polícia Civil. Já a Polícia Militar (PM) foi procurada, mas até o momento não se posicionou sobre o caso.