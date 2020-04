PM é morto durante assalto a mercadinho no bairro de Luís Anselmo

O soldado da Polícia Militar Fábio Silva de Assis, 39 anos, foi morto no início da noite de quinta-feira (23) após ser atingido por disparos de arma de fogo durante uma tentativa de roubo a um estabelecimento comercial no bairro Luís Anselmo. Em nota, a PM informou que Fábio estava de folga e que ele chegou a ser socorrido por policiais militares para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

Imagens das câmeras do estabelecimento mostram o momento em que dois homens chegam armados ao local, usando máscaras e um deles carregando uma sacola. Um dos bandidos fica na entrada do mercadinho e outro começa a circular para recolher os pertences dos clientes. O primeiro a ser abordado é o policial. Ao revistá-lo, o bandido percebe que ele estava armado, entram em luta corporal e o PM é baleado.

O policial era lotado na 58ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Cosme de Farias) e integrava há oito anos no quadro funcional da corporação. O militar deixa esposa e três filhos. Ainda não há informações sobre o dia e local do enterro.