PM que integrava quadrilha envolvida em sequestro e extorsão é preso em Camaçari

Um policial militar foi preso nesta quinta-feira (21), por policiais da Coordenação de Repressão a Extorsão Mediante Sequestro do Departamento de Repressão e Combate a Crime Organizado (Draco), em Camaçari. Ele tem envolvimento com uma quadrilha que atua com extorsões mediante sequestro ocorridos em Salvador e na Região Metropolitana (RMS).

Na casa do policial, foram encontrados uma pistola calibre .380 com dois carregadores, 15 munições, sete relógios, aparelhos celulares, distintivo genérico de polícia, duas placas de carro e um automóvel possivelmente utilizado nos crimes.

“Ao verificar a origem da arma e do veículo, percebeu-se que o policial não tem o porte para tê-la em sua residência. O veículo apresenta características de adulteração e seu documento consta de um lote de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) extraviado do Detran-BA”, disse o delegado Adailton de Souza Adam, da Coordenação de Repressão a Extorsão Mediante Sequestro.

O policial, além de ter o mandado de prisão cumprido, foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e receptação qualificada. Um comparsa, que tem mandado de prisão em aberto, ainda não foi localizado.