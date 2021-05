Polícia encerra paredão com mais de 100 pessoas em Brumado

Uma festa do tipo paredão com mais de 100 convidados foi encerrada, na noite de sábado (15), na zona Rural do município de Brumado. Três pessoas foram conduzidas para a delegacia por policiais da 34ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Brumado).

De acordo com a polícia, uma denúncia anônima levou as guarnições até o local, onde ocorria a comemoração. Vinte sete adolescentes e 70 adultos participavam da festa. “Também foram encontrados diversos frascos vazios de lança-perfume”, detalhou o comandante da 34ª CIPM, major Mário Augusto dos Santos Cabral,

O proprietário do sítio, o dono do paredão e um homem flagrado com porções de cocaína acabaram conduzidos à Delegacia Territorial da cidade. O oficial lembrou que a unidade continuará reprimindo aglomerações para evitar a propagação do novo coronavírus.