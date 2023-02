Polícia encontra explosivo e 400 balas de fuzil no bairro da Palestina

Traficantes que atuam no bairro da Palestina, em Salvador, abandonaram um explosivo e pouco mais de 400 munições para fuzil durante uma fuga após uma operação policial realizada neste sábado (11).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), assim que os criminosos avistaram as viaturas, fugiram por uma região com mata fechada. Desde os recentes registros de tiroteios entre facções criminosas no bairro, a Polícia Militar tem feito uma série de operações no local para localizar os traficantes, com o suporte de carros, motocicletas e helicópteros.

Na sexta-feira (10), a Secretaria Municipal de Salvador suspendeu as aulas em três escolas municipais na região da Palestina. Ficaram sem aulas as escolas Municipal Jandira Dantas, Municipal da Palestina e CMEI Maria Rosa Freire. Ao todo 1.070 alunos ficarão sem aulas. Um dia depois, pela segunda vez em uma semana, a circulação de ônibus foi suspensa no bairro. Os rodoviários alegam temor em circular na região. A informação foi confirmada pelo secretário de Mobilidade de Salvador, Fabrizzio Muller, e informou que a normalidade do serviço só será retomada quando a troca de tiros cessar. Na manhã da última quinta-feira (10), os rodoviários tinham voltado a trabalhar na região depois de um dia afastados.



Os conflitos no bairro da periferia de Salvador começaram depois que dois homens morreram durante tiroteio entre grupos criminosos, na última quinta-feira (9). Um dia depois, três escolas municipais do bairro suspenderam as aulas - mais de mil alunos foram afetados.

A polícia pede que a população denuncie locais de armazenamento de armas e drogas ou de esconderijos, e garantem total sigilo da identidade do autor da denúncia, que deve ser feita através do telefone 181.