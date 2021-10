Polícia encontra material nazista ao prender suspeito de estuprar menino no Rio

A polícia do Rio de Janeiro prendeu, nesta terça-feira (5), um homem acusado de abusar sexualmente de um menino de 12 anos. Ao chegar na residência de Aylson Proença Doyle Linhares, em Vargem Grande, na zona oeste da capital fluminense, os agentes se depararam com um vasto material nazista, como bandeiras, uniformes, carteira de partido nazista com a foto dele, além de armas e munição.

A polícia chegou ao neonazista suspeito de pedofilia após um vizinho do condomínio onde Doyle mora denunciá-lo por ter importunado seu filho, de 12 anos. A partir do registro, policiais da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) apuraram que o suspeito tentava agarrar crianças dentro do condomínio.

Foto: Divulgação

Com base nessas informações, os delegados Luiz Mauricio Armond, titular da distrital, e Talita Carvalho, assistente na 42ª DP, obtiveram da Justiça um mandado de prisão temporária contra Doyle por tentativa de estupro e um mandado de busca e apreensão, ambos cumpridos nesta terça.

Na casa, havia pelo menos 12 fardas nazistas originais, inclusive da SS — a Schutzstaffel, ou Tropa de Proteção, organização paramilitar ligada ao Partido Nazista — nove armas, entre pistolas, revólveres e fuzis, bandeiras nazistas, um quadro de Adolf Hitler, memorabilia nazista e um documento da SS com a foto de Doyle vestido com uma farda da SS e a "patente" de obergruppenführer (o equivalente, na SS, ao posto de general).

(Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação)

Em virtude das armas e do material encontrados na casa, Doyle também será autuado em flagrante por porte ilegal de arma e discriminação racial. Com informações do Extra e G1.