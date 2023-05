Polícia faz megaoperação para combater homicídios e tráfico de drogas em Salvador

Mais de 300 policiais participam de uma operação para combater um grupo criminoso acusado de homicídios e tráfico de drogas em Salvador e Região Metropolitana (RMS). Mandados de prisão e busca e apreensão também são cumpridos no estado de São Paulo, nesta quinta-feira (18).

Seis envolvidos com homicídios, tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio já foram alcançados, segundo a polícia. Quatro deles tiveram os mandados cumpridos e dois resistiram à prisão e trocaram tiros com a polícia, não resistindo aos ferimentos.

“Essa é mais uma grande operação do DHPP. A investigação consiste em desarticular um grupo criminoso que vem realizando homicídios e tráfico de drogas na região do Subúrbio”, explicou a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro, sobre a ‘Operação Licuri’.

O DHPP conta com o apoio operacional do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), a Coordenação de Operações Especiais (Coe) e diversas unidades da Polícia Militar.