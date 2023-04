Polícia faz operação contra grupo envolvido em homicídios na Bahia

A polícia deflagrou uma operação contra uma organização criminosa responsável por homicídios no estado. Os mandados estão sendo cumpridos desde as primeiras horas desta quarta-feira (12) em cidades do interior.

A ‘Operação Efugio’ foi deflagrada por equipes da Força Correcional Especial Integrada de Combate a Grupos de Extermínio da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), coordenada pela Corregedoria Geral (Coger) da pasta. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão.

Integrantes da Coordenação de Operações Especiais (COE) da Polícia Civil, da Corregedoria da Polícia Militar e dos Grupos de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) e de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) do Ministério Público da Bahia (MP-BA) dão suporte à ação.