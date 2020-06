Polícia Federal faz buscas nas casas de deputado e blogueiro bolsonarista

As casas do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), o blogueiro Allan dos Santos, dono do site Terça-Livre, e mais 19 endereços reberam a Polícia Federal (PF), na manhã desta terça-feira (16), que cumpriu mandados de busca e apreensão.

Segundo a PF informou ao portal Metrópoles, as diligências foram requeridas pela Procuradoria Geral da República (PGR) e determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Os mandados ocorrem no âmbito do inquérito que investiga notícias falsas e ameaças a ministros da suprema corte, mas o objetivo da ação desta manhã é apurar a origem de recursos, estrutura e financiamento de grupos suspeitos de prática de atos contra a democracia.

O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) postou em conta oficial no Twitter que a Polícia Federal (PF) cumpriu mandado de busca e apreensão em seu apartamento.

O parlamentar é vice-líder do governo na Câmara, um dos principais defensores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e próximo aos filhos do chefe do Executivo. Ele ficou famoso em 2018 por quebrar uma placa com o nome da vereadora Marielle Franco.

Allan dos Santos recebe nova visita da PF - https://t.co/0TH001hZoN — Portal Terça Livre (@tercalivre) June 16, 2020 Polícia Federal em meu apartamento. Estou de fato incomodando algumas esferas do velho poder. E cada dia estarei mais firme nessa guerra!



Ah! E não nos esqueçamos nunca: #NaoMexamComWeintraub



Força & Honra! — Daniel Silveira (@danielPMERJ) June 16, 2020

“Estou de fato incomodando algumas esferas do velho poder. E cada dia estarei mais firme nessa guerra!”, postou o congressista.