Polícia identifica adolescentes responsáveis por ameaças a escolas na Bahia

A Polícia Civil da Bahia identificou, nesta segunda-feira (10), dois adolescentes responsáveis por ameaças de ataques a escolas no interior do estado. As ações ocorreram separadamente em Vitória da Conquista e Itarantim.

No primeiro município, equipes da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior conseguiram identificar o autor de ameaças feitas no último domingo (9) a alunos e funcionários de uma escola. Assim que tomou conhecimento das informações, que foram difundidas nas redes sociais, a Polícia Civil da Bahia iniciou a apuração do caso, encontrou a pessoa e, na manhã desta segunda (10), conduziu-a a uma delegacia.

O suspeito é um adolescente, que foi encaminhado, junto com seu pai, para o Núcleo para o Adolescente Infrator (NAI). Foi registrado um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) pelo ato infracional análogo ao crime de ameaça. A rede de apoio psicossocial do município, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), fará o acompanhamento do jovem.

No segundo caso, em Itarantim, funcionários de um colégio estadual registraram ocorrência na qual relataram a ameaça realizada por um perfil apócrifo em uma rede social. Os policiais da Delegacia Territorial do município apuraram se tratar de um aluno do centro educacional e, em diligência realizada no endereço do adolescente, encontraram o celular usado para fazer as postagens, além de um caderno com desenhos que remetiam ao nazismo. O jovem foi apreendido e, na unidade policial, também foi registrado um BOC, pelos atos infracionais análogos aos crimes de ameaça e apologia ao crime.

A Polícia Civil continua monitorando as redes sociais e ocorrências registradas. Quem tiver conhecimento de ataques sendo planejados pode ligar para o número 181, do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), sem precisar se identificar.