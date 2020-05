Polícia interrompe live de Anderson Talisca em Lauro de Freitas

O jogador Anderson Talisca teve a live interrompida e foi advertido pela Polícia Militar na noite deste domingo (17). Talisca fazia transmissão ao vivo com a sua banda, a Swing do T10, quando o evento precisou ser interrompido.

A live estava sendo realizada em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, mas o município adotou o toque de recolher entre às 20h e 5h. Em nota, a Polícia Militar informou que não houve prisão e o que os agentes apenas auxiliaram a Força Tarefa de Lauro de Freitas na fiscalização do evento.

"De acordo com a 52ª CIPM, não houve prisão. A unidade atuou em apoio à Força Tarefa do município de Lauro de Freitas que é composta pela Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Settop, Semarh, Sedur e Polícia Civil", diz a nota da PM.

Durante a transmissão, Talisca chegou a justificar o fim da apresentação afirmando que um familiar de um músico havia sofrido um problema de saúde.

"Aconteceu uma situação muito chata. Um familiar de um dos nossos músicos... Acabou acontecendo uma situação muito chata. Em respeito a esse músico, a gente vai encerrar a live aqui (...) Um músico nosso que a gente tem com muito carinho. Não vou falar o nome para não ficar chato, mas a gente vai respeitar isso. Estamos encerrando a live nesse momento", disse Talisca.

Na manhã desta segunda-feira (18), a banda comandada por Talisca usou as redes sociais para negar que a apresentação tenha sido encerrada pela polícia. Em nota, o grupo reafirma que decidiu finalizar a live após o parente de um músico ter passado mal, mas confirma que agentes de fiscalização da prefeitura de Lauro de Freitas e da Polícia Militar estiveram no local.

"A AT Music Produções esclarece que, diferentemente do que está sendo publicado na grande mídia, a live do Swing do T10, realizada neste domingo (17), num condomínio fechado em Lauro de Freitas/BA, não chegou ao fim por causa de autuação policial ou da Prefeitura de Lauro de Freitas, mas, sim, devido a uma situação emergencial de saúde, envolvendo um parente de um músico. Coincidentemente, neste mesmo momento, os fiscais da Prefeitura de Lauro de Freitas, acompanhados de Policiais Militares, fizeram uma abordagem de cunho educacional para solicitar explicações a respeito da atividade", diz a nota da Swing do T10.

Revelado pelo Bahia, Anderson Talisca defende o Guangzhou Evergrande, da China. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o jogador tem mantido a forma em Salvador enquanto aguarda o retorno do Campeonato Chinês.