Polícia libera fluxo em rodovias de Nova Viçosa, Correntina e Brumado

Quatro trechos de rodovias federais, nas regiões Sul e Oeste da Bahia, foram liberados, na tarde desta quinta-feira (9), depois de ações das polícias Militar e Rodoviária Federal. Os bloqueios foram desmobilizados, após negociações com caminhoneiros que se manifestavam em apoio às pautas defendidas pelo presidente Bolsonaro.

Leia mais: Bahia tem manifestações de caminhoneiros em sete rodovias

Leia também: Bolsonaro recua e põe panos quentes em relação com Alexandre de Moraes; leia nota

Forças estaduais e federais ainda negociam liberação das rodovias em dois pontos da Bahia (foto: Divulgação/SSP)

Na cidade de Nova Viçosa, as vias foram totalmente liberadas no KM 920, da BR-101, e na BR-418, no KM 99. Já no município de Correntina, houve a desmobilização no KM 228, da BR-349. Na cidade de Brumado, os policiais desarticularam um grupo que atrapalhava o fluxo, na BR-030, no KM 367.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as polícias Militar e Rodoviária Federal liberam o fluxo de veículos em sete trechos de rodovias federais na Bahia.



Além disso, as polícias Militar e Rodoviária Federal seguem em negociação, na BR-101 (na cidade de Itamaraju) e na BR-242 (nas cidades de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães).