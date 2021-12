Polícia ouve amigos de influencer que denunciou estupro em rodeio de São Paulo

A Polícia Civil ouviu, nesta quinta-feira (2), três amigos que estiveram com a estudante e influencer Franciane Andrade, de 23 anos, na noite em que ela foi estuprada, durante rodeio na cidade de Jaguariúna (SP), no último dia 27.

As testemunhas prestaram depoimento na quarta-feira (1º). A investigação acontece após viralizarem nas redes vídeos da jovem relatando que foi ao médico após sentir dores no corpo e descobriu ter sido foi dopada e estuprada durante o festival.

Segundo a polícia informou ao UOL, duas amigas estiveram com a jovem durante o rodeio. Já o amigo se encontrou com Franciane depois do evento. Na quarta, os policiais também analisaram 53 câmeras de segurança do complexo do rodeio, em um total de cerca de 12 horas de filmagens. O conteúdo das câmeras, bem como os depoimentos, não foram divulgados, uma vez que o caso corre em segredo na Justiça.

Nesta quinta, os policiais também buscaram localizar mais testemunhas. Os investigadores devem analisar imagens das câmeras de segurança da cidade.

Enquanto isso, um exame de corpo de delito foi feito por Franciele, mas o laudo ainda não ficou pronto.

Relato

Uma amiga de Franciane, que não quis se identificar, contou ao portal UOL que se encontrou com a jovem durante o rodeio. A amiga disse que, até aquele momento, durante o show do DJ Dennis, não notou nada de errado com a estudante e ainda tirou uma foto com ela.

Depois que ficou sabendo do caso, a amiga entrou novamente em contato com Franciane, que estava bem abalada. "Ela disse apenas que não estava bem e que se lembrava apenas de uma parte do rodeio. Depois, tudo apagou da cabeça dela", contou.

Por meio de nota, a organização do rodeio ainda afirmou que "assim que tomou conhecimento do relato de Franciane Andrade, a organização do Jaguariúna Rodeo Festival entrou em contato com a jovem e com sua família para prestar toda ajuda e suporte necessários".

Também diz estar "à disposição das autoridades para colaborar com a investigação do ocorrido" e que "já estão sendo analisadas as imagens e os vídeos das diversas câmeras de segurança do festival".

Em relato, Franciane afirma que comprou ingresso para um dos camarotes mais caros, justamente para ter segurança. O preço do ingresso era de R$ 199 para estudantes. De acordo com o evento, assim como as demais áreas, o camarote citado pela vítima "possui efetivo robusto de segurança e monitoramento."

Em comunicado divulgado no Instagram, afirmou que está sendo feita uma busca nos registros de imagem "de todas as 53 câmeras espalhadas pelo recinto para que se possa reconstituir o episódio e identificar os culpados". Também esclarece que o "efetivo robusto" se refere a "mais de 400 seguranças treinados e com registro na Polícia Federal para preservar a integridade dos clientes".

Caso

Na terça-feira (30), Franciane Andrade contou por meio de uma série de stories em seu Instagram que descobriu ter sido dopada e estuprada no rodeio de Jaguariúna (SP), na noite do dia 27 de novembro. Segundo o relato da jovem, ela descobriu o que teria acontecido após sentir dores no corpo. "Não sabia que tinha sido violentada, comecei a sentir dor ontem, e hoje vim ao médico", disse.

"Acabei de correr atrás de B.O., fui no IML [Instituto Médio Legal] em Mogi Guaçu [cidade em que ela reside], fiz um exame, a polícia constatou que houve estupro e não sabe me dizer se foi um, dois ou três [homens]", relatou.

O caso foi registrado na Delegacia da Mulher de Mogi Guaçu, mas foi encaminhado ao município de Jaguariúna, que irá investigar os fatos. O crime investigado é o de estupro de vulnerável, quando a vítima não tem condições de apresentar resistência.