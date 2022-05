Polícia prende um dos líderes do tráfico de drogas de João Dourado

A polícia prendeu um homem apontado como um dos líderes do tráfico de drogas de João Dourado, no norte baiano. Ele foi encontrado na própria cidade, no domingo (15).

A prisão foi realizada por equipes da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Chapada) e investigadores da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Irecê).



Com o criminoso, os policiais encontraram uma faca e um revólver - por conta disso, ele também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Os itens foram apreendidos e o homem teve a prisão decretada pela Justiça pelos crimes de tráfico e associação.

Com o cumprimento dessa ordem judicial, o suspeito, que também atua na cidade de América Dourada, já contabiliza três prisões. “Ele já responde por tráfico e porte de arma”, pontuou o coordenador da 14ª Coorpin/Irecê, delegado Ernandes Reis Santos Júnior.