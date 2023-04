Polícia procura casal que esfaqueou e roubou funcionária de bar em Candeias

A funcionária de um bar na BA-523 foi roubada e esfaqueada na tarde dessa quinta-feira (20), na cidade de Candeias, Região Metropolitana de Salvador. Os suspeitos usaram uma faca para ferir Jaqueline Ferreira de Oliveira, de 25 anos. Ela foi socorrida em estado grave e está internada no Hospital Municipal de Candeias Ouro Negro.

Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que um casal chega no local e aborda Jaqueline. Após tomar o celular a comerciante, a mulher passou a faca para o comparsa, que deu os golpes na vítima.

A PM informou que equipes da 10ª CIPM/Candeias foram acionadas com a informação de que um casal tentou roubar o estabelecimento comercial, feriu a proprietária com golpes de arma branca e roubou um aparelho celular. Ao chegarem, os militares constataram o fato e socorreram a vítima para uma unidade de saúde.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada na 20ª Delegacia de Candeias, que está apurando o caso. Oitivas e diligências serão realizadas e imagens de câmeras de segurança do estabelecimento estão sendo analisadas para auxiliar na identificação dos suspeitos. Inicialmente foi informado que a mulher era dona do bar, mas segundo a Polícia Civil ela é funcionária do local.