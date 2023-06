Policiais amarram mãos e pés de suspeito após furto e são afastados; assista

Dois policiais militares foram flagrados amarrando os pés e as mãos de um homem suspeito de furtar um mercado no último domingo (4), na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo.

O suspeito, de 32 anos, foi amarrado pelos agentes após ser encontrado com duas caixas de chocolate. Além dele, outras duas pessoas também estavam no mercado e levaram produtos.

No vídeo, que foi divulgado nas redes sociais, é possível ver o homem gritando de dor e sendo carregado pelos pés e mãos.

Nesta quarta-feira (7), a Polícia Militar afastou os agentes, conforme informação do G1. A corporação, por meio de uma nota, explicou que a conduta dos agentes não é compatível com o treinamento, nem com os valores da instituição.

Ainda no comunicado, a PM afirmou que os policiais foram afastados das atividades operacionais, uma vez que as ações gravadas "estão em desacordo com os procedimentos operacionais padrão da instituição".

O suspeito foi detido por furto, crime de resistência, ameaça e corrupção de menores, já que o suposto parceiro do furto é um adolescente de 15 anos. Já o menor, foi apreendido por furto e resistência.