Policial é encontrada morta durante festa na sua própria casa em SP

Foto: Reprodução

A policial civil Rebeca Leão de Camargo, 36 anos, foi encontrada morta dentro da sua prórpia casa na madrugada dessa segunda-feira (5). O caso aconteceu na região da Ponte Rasa, Zona Leste de São Paulo.

Segundo o portal Metrópoles, ainda não se sabe o que teria causado a morte da oficial. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que “laudos periciais foram solicitados e serão analisados pela autoridade responsável assim que forem finalizados”.

"O caso é investigado pelo 24° DP. Testemunhas foram ouvidas e familiares também prestarão depoimento nos próximos dias", conclui nota enviada pela SSP paulista.

Festa

De acordo com informações do G1, Rebeca Leão teria feito um encontro para comemorar a transferência dela para trabalhar como policial na cidade de Tatuí, interior do estado.

Testemunhas afirmam que, durante a reunião no sobrado onde morava, Rebeca desceu as escadas para ir ao banheiro e não apareceu mais. De acordo com os amigos, a moça foi encontrada caída perto dos degraus.

A policial civil chegou a ser levada ao Hospital Alípio Correa Netto, mas já estava morta.