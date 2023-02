Policial é vítima de importunação sexual enquanto dormia em ônibus na Bahia

Uma escrivã da Polícia Civil foi vítima de importunação sexual, na noite de domingo (26), quando estava no ônibus de viagem, vindo do interior com destino à Salvador.

De acordo com informações do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindpoc), a escrivã foi violentada quando o ônibus passava pela cidade de Feira de Santana, ela relata que "acordou assustada com uma mão apalpando minhas nádegas por dentro das suas vestes”.

Na sequência a vítima levantou, ficou próxima ao motorista e ligou a polícia, sendo orientada a manter distância do seu agressor. Chegando na rodoviária de Salvador já havia uma equipe a posto. O suspeito, identificado pelo prenome de Marcelo, estava escondido dentro do banheiro. Ele foi encontrado pelos policiais e conduzido para a Central de Flagrantes.

Por fim, a policial elogia o atendimento da PM e deixa um recado para mulheres de qualquer tipo de abuso ou assédio. “Agradeço ao pessoal da Policia Militar pelo apoio e sensibilidade para com a minha situação. É importante não calar, o que gera violência é a impunidade do agressor se transformando numa situação cultural, então nenhuma mulher pode tolerar nenhum tipo de abuso, importunação, assédio, atos que gere sofrimento a nenhuma de nós”, finalizou.