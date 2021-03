Policial militar dá tiros no Farol da Barra e provoca pânico; veja vídeo

Um policial militar invadiu o gramado em frente ao Farol da Barra, desceu do veículo e começou a dar tiros para cima por volta das 14h20 deste domingo (28). Segundo moradores relataram ao CORREIO, ele efetuou, pelo menos, 14 disparos para cima.



Policiais militares da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (PM) acompanharam o policial desde a ladeira da Barra até o Farol da Barra. Inicialmente, ao desembarcar no Farol, o homem não efetuou dispartos. Mas, ao ver o movimento dos outros policiais, ele sacou o que parecia ser um fuzil e efetuou os disparos.

De acordo com a PM, o "militar está demonstrando descontrole emocional". Um especialista em gerenciamento de crise do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) também está no local, para tentar uma negociação.

Antes de chegar ao Farol da Barra, houve uma perseguição policial desde a Avenida Sete de Setembro.

