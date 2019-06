Por causa da chuva, campeonato de quadrilhas é transferido para os dias 19 a 22

O Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas, cuja montagem de estruturas estava marcada para começar nesta quarta-feira (12), foi adiado. Devido às chuvas que caem em Salvador, o evento foi transferido para os dias 19 a 22 de junho, na Praça da Revolução, em Periperi, a partir das 12 horas.

Segundo os organizadores, a decisão foi motivada pela previsão do tempo dos últimos dias. Uma frente fria tem deixa o tempo instável, o que impossibilita a instalação dos toldos. Assim, a mudança da data para o dia 19 dá mais tempo aos técnicos e mais segurança ao processo.

No evento, participam 44 quadrilhas – desse total, 10 são integrantes do Grupo Especial e as demais do Grupo de Acesso. O campeonato faz parte da programação do São João da Bahia. Ao todo, mais de cinco mil pessoas se apresentam no galpão.

A grande competição com o Grupo Especial acontece no sábado, dia 22. O grupo conta com as quadrilhas Cia da Ilha, Imperatriz do Forró, Balão Junino, Forró do ABC, Forró Asa Branca, Pé no Chão, Chiado do Chinelo e Flor de Laranjeiras, além da participação especial das quadrilhas mirins Germe da Era e Forró do Luar.

Os organizadores prometem manter a exuberância de cores e danças criativas tradicionais do Nordeste. O evento leva uma multidão ao Subúrbio Ferroviário e conta com o patrocínio do Governo do Estado da Bahia, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa).