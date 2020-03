Por Copa do Brasil, América deve usar time misto contra o Bahia

Próximo adversário do Bahia na Copa do Nordeste, o América-RN tem chances reais de se classificar para a quarta fase da Copa do Brasil. Na última quarta-feira (11), o time potiguar empatou em 1x1 contra o Juventude no Alfredo Jaconi, Rio Grande do Sul, e decide a vaga na próxima semana dentro da Arena das Dunas. Uma vitória simples classifica o Mecão.

Por conta disso, a tendência é que o técnico Roberto Fernandes repita o que fez na derrota para o Frei Paulistano (1x0) durante a última rodada do Nordestão: escalar um time alternativo. Na ocasião, o treinador mandou sete reservas a campo.

Fernandes não confirmou a decisão, mas deu a entender que seguirá por essa linha de raciocínio. O treinador afirmou que tem enfrentado problemas físicos porque muitos atletas de seu plantel não fizeram pré-temporada e por isso ele se vê obrigado a rotacionar o elenco com frequência.

"É claro que o torcedor de qualquer clube quer a classificação em qualquer competição, mas não é assim. Precisamos analisar o elenco e o momento que vivemos, foi por isso que muitos andaram criticando a respeito da formação alternativa que mandamos a campo contra o Frei Paulistano, sem sequer conhecer o dia a dia do América", disse em entrevista coletiva.

O América-RN disputa três competições de forma simultânea. Além das Copas do Brasil e do Nordeste, o alvirrubro também tem compromisso pelo Campeonato Potiguar. No estadual, o time de Roberto Fernandes busca um bicampeonato que não vem desde 2015. Depois disso, o ABC conquistou o tri entre 2016 e 2018 até que o Mecão reconquistou o troféu no ano passado.

"As competições são muito pesadas, enfrentamos uma equipe da Série B que foi o Juventude, agora temos esse desafio contra o Bahia, que é de Série A. Depois voltamos a fazer um jogo de vida ou morte contra o Juventude e tudo isso com elenco limitado e aparecendo mais problemas", afirmou.

O problema ao qual Roberto Fernandes se refere desta vez é o meia Felipe Pará, vice-artilheiro do time, atrás apenas de Tiago Orobó - atacante que é artilheiro do estadual (10 gols) e divide com Gilberto a artilharia do Nordestão com 4 gols. Pará sofreu uma fissura no braço. Com isso, a provável escalação do Mecão é Ewerton, Felipe Cordeiro, Adriano Alves, Edimar e Geninho; Michael, Leandro Melo e Juninho; Luiz Fernando, Cesinha e Adílio.

"Chegou o momento onde a gente que tem de possuir a responsabilidade de ter prioridades", apontou o treinador.

O jogo entre América-RN e Bahia acontece na Arena das Dunas. A partida terá portões fechados porque o Mecão foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta de uma confusão envolvendo torcedores do Mecão e do River-PI na terceira rodada do Nordestão.

