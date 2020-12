'Postura extremamente vergonhosa', critica Wallace após derrota

A despedida do Vitória de 2020 passou longe do que o torcedor queria. Em uma atuação apática, o Leão foi derrotado sem dificuldades pelo CSA, por 3x0, no estádio Rei Pelé, nesta terça-feira (22). Rafael Bilu abriu o placar aos 4 minutos de jogo, Rodolfo Filemon ampliou no fim do primeiro tempo e Nadson selou o placar na segunda etapa.

Após o apito final da partida, o capitão Wallace não poupou nas críticas à equipe. O zagueiro chamou a responsabilidade para os jogadores e pediu uma postura diferente nos próximos duelos.

"Faltou a gente vir de Salvador, a gente ficou lá. Esse momento é delicado, espero que todos os atletas tenham consciência disso. A gente tem a mania de terceirizar o problema, sempre para o outro parceiro. E, às vezes, não faz a reflexão devida, entendendo que cada um que entrou em campo tem responsabilidade. Nesse ano tão delicado que o clube vive, a gente sai daqui extremamente envergonhado, eu particularmente. Espero que, nos outros sete jogos que a gente tem pela frente, a postura seja diferente. A postura que se teve hoje é extremamente vergonhosa", disse Wallace, em entrevista ao canal Premiere.

Com o 3x0 para o CSA, o Vitória segue com 36 pontos e se mantém na 15ª colocação da segundona. Não corre risco de cair posições com o complemento da rodada, já que o 16º, o Paraná, está a quatro pontos de distância. Mas pode ver a diferença para o Z4, que é de quatro pontos, cair para apenas um.

O cenário complicado na tabela da Série B também ganhou reclamação de Wallace.

"Não é esse só resultado negativo, é ao longo da temporada. Se a gente for fazer uma reflexão racional, vai ver que o ano da gente foi muito ruim. A gente não conseguiu duas sequências de vitórias. Os problemas não foram só no jogo de hoje, são ao longo da temporada. A gente não está conseguindo sanar esses problemas e tem que ver o que se tem fazer o quanto antes, porque o tempo está passando", completou o zagueiro.

A próxima partida do Vitória só acontecerá em 2021. No dia 3 de janeiro, às 18h15, o Leão recebe o Operário-PR no Barradão, pela 32ª rodada da Série B.