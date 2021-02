Pra sempre Moraes: Davi recebe convidados e relembra clássicos dos carnavais

O primeiro carnaval sem Moraes Moreira é o primeiro carnaval sem o povo nas ruas. Mas mesmo com essa triste coincidência, o reinado de Moraes nos carnavais segue mais vivo do que nunca. E a live "Moraes Carnaval Moreira", transmitida na noite desta sexta-feira, no canal da Cervejaria Bohemia no Youtube, foi uma prova disso.



Com a clássica "Eu sou o Carnaval", composição de Moraes Moreira, seu filho Davi Moraes deu início à live "Moraes Carnaval Moreira", transmitida na noite desta sexta-feira, no canal da Cervejaria Bohemia no Youtube. "Feliz demais em estar celebrando a vida e arte do meu pai, que também é um dos pais dessa festa que nós tanto amamos, chamada carnaval da Bahia", disse Davi à apresentadora Rita Batista.



Repetindo o repertório carnavalesco que Moraes eternizou a alegria no carnaval de Salvador, Davi balançou o chão da praça e recebeu convidados de diferentes gerações, mostrando a força da música de seu pai.



A banda Gilsons, formada por um dos filhos e netos de Gilberto Gil, acompanhou Davi nos clássicos "Eu sou o caso deles" e "Minha carne é de carnaval". Luedji Luna foi a segunda convidada e cantou outros hinos do carnaval baiano: "Sintonia", "Dê um Rolê" e "Preta Pretinha". "Seu pai me inspira muito. Salve Moraes Moreira! Vida longa à sua música!", disse a cantora baiana.

Gilsons foram os primeiros convidados de Davi Moraes na live

Quem não podia ficar de fora era Paulinho Boca de Cantor, parceiro de Moraes nos Novos Baianos e que chegou contando histórias da amizade nutrida por mais de 50 anos. "Sinto a presença de Moares todos os dias na minha vida", disse Paulinho



Paulinho emocionou a todos cantando "Brasil pandeiro". Davi seguiu homenageando seu pai da melhor forma possível, com músicas repletas de poesia e acordes que por anos animam baianos e turistas. Davi lembrou a parceria de Moraes com blocos afros, encontro que ele disse ser fundamental para a força do carnaval baiano. Ele ainda lembrou outas figuras da música brasileira que foram parceiros de seu pai, como Luiz Caldas, Carlinhos Brown, Miltão do Ilê, Moa do Katendê, Caetano Veloso e os irmãos Macedo.

Gerônimo também marcou presença na live homenagem a Moraes Moreira (Reprodução)

Por fim, Gerônimo foi o último convidado da noite. Davi recitou a poesia feita em parceria com o artista baiano em homenagem ao pai, antes de dividirem os vocais com as clássicas “Chão da Praça” e “Chame Gente”. Ainda teve tempo de Davi relembrar mais um clássico do pai: "Festa no interior".

Em uma noite de grandes lembranças, Davi lembrou com música, que Moraes seguirá para sempre chamando gente e balançando o chão da praça. Eternizado em seus versos, o poeta de Ituaçu, será para sempre o pombo correio da alegria, que “leva no bico que eu aqui fico cantando, que é pra espantar essa tristeza que a incerteza que o amor traz”.



Carnaval do CORREIO

Mesmo sem festa na rua, haverá Carnaval nas páginas e no site do CORREIO. O projeto Correio Folia em Casa irá homenagear Moraes Moreira com o slogan "É Carnaval. Mesmo em casa, tamo junto". Serão publicadas diversas reportagens especiais, programas ao vivo, podcasts, playlists e entrevistas.

O "prato principal" vai ser o programa ao vivo especial "Os Carnavais de Moraes", que vai ao ar no dia 16, em todas as redes sociais do jornal a partir das 14h com transmissão do E–Stúdio e ITS Brasil. A atração terá participação de grandes nomes da música baiana como Daniela Mercury, Paulinho Boca de Cantor, Larissa Luz, Margareth Menezes, Márcio Victor, entre outros, que homenagearão o poeta e compositor que morreu no ano passado.

O Correio Folia é uma realização do jornal Correio com o apoio da Bohemia Puro Malte e da Drogaria São Paulo. A transmissão é da ITS Brasil e E_Studio.