Prédio de três andares desaba no bairro da Federação; veja vídeo

Um prédio de três andares desabou no bairro da Federação, em Salvador, na tarde desta terça-feira (17). De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não há feridos confirmados.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realizou vistoria no local constatando que o imóvel de três andares desabou sobre outros dois. Alguns imóveis na área estão sob observação. As equipes de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros, Coelba, unidade do Samu e da Sedur foram acionadas.

(Foto: Divulgação/CBMBA) (Foto: Divulgação/CBMBA) (Foto: Divulgação/CBMBA)

Moradores de um imóvel vizinho ficaram sem acesso de saída após escombros cobrirem a porta da casa e precisaram ser resgatados pelos bombeiros. Segundo Sosthenes Macêdo, diretor-geral da Codesal, a família foi liberada no início da noite. A família será realocada até as equipes da Defesa Civil concluírem a demolição dos escombros do prédio.

Em vídeo publicado nas redes sociais é possível ver muita poeira saindo dos escombros. O Núcleo de Operações com Cães (NOC) do CBMBA também está em deslocamento para o local, que é de difícil acesso para ajudar nas buscas.