Prefeito prorroga suspensão das aulas e do funcionamento do comércio em Feira

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), decidiu neste domingo (5) prorrogar as medidas restritivas para manter o isolamento social e evitar o avanço do coronavírus na cidade. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), o município tem 25 casos confirmados da covid-19.

Segundo o decreto, o fechamento do comércio de rua, bares e restaurantes será mantido até o dia 14 de abril. Já a suspensão das aulas da redes pública e privada, do shopping e de galerias será até o dia 20 de abril. “As medidas ocorreram por causa do aumento do número de casos em Feira, na Bahia e no Brasil. Estamos pensando primeiramente em salvar vivas. É importante ter esse sacrifício agora para que possamos ter muito mais gente em condição para dar passos melhores para Feira”, argumentou Colbert.

Está mantido o funcionamento de supermercados, armazéns, Centro de Abastecimento, feiras livres e outras lojas que atuam no ramo de alimentos. Além do setor alimentar, segmentos como material de construção, postos de venda de gasolina e gás, rações animais, farmácias, restaurantes com atendimento delivery, entre outros, continuam com autorização para funcionar. Excepcionalmente na semana da Páscoa, estão autorizadas a venda de chocolates e ovos de páscoa.

Outro setor pouco afetado com o decreto é o de serviços, a exemplo dos que lidam com a saúde, instituições bancárias e casas lotéricas. Praticamente todo este segmento tem autorização para manter o funcionamento nesse período.

"Fazemos essa concessão considerando o caráter essencial, mas advertimos que as empresas precisam adotar todas as medidas preventivas possíveis e que são preconizadas pelas autoridades para evitar as aglomerações e, consequentemente, riscos de transmissão do vírus", afirma o prefeito.

O prefeito, que também é médico, diz que neste momento o objetivo é "preservar vidas e manter nossa população em segurança, seguindo as recomendações das autoridades de saúde do país e do mundo”.

Ocorrências

Mais três casos de coronavírus foram confirmados no último domingo (5) pela Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Feira de Santana. O município passa a contar com 25 pessoas infectadas. Foram 4 registros só no domingo - o primeiro foi anunciado durante a manhã. Dois desses três novos diagnósticos do Covid 19 em Feira são o marido e a amiga de uma mulher infectada recentemente.

O terceiro caso é uma mulher que manteve contato com duas pessoas com histórico recente de viagem ao exterior. Ambos também já foram examinados e aguardam resultado.

Além destes casos, dois homens e uma mulher residentes em Brasília, de passagem por Feira de Santana, contraíram coronavírus. Por serem domiciliados na capital federal, não vão fazer parte das estatísticas de Feira, informa a Vigilância Epidemiológica Municipal.

Todos eles, os residentes aqui e os de fora, estão sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde, que monitora as pessoas com quem fizeram contato presencial desde que iniciaram os sintomas e foram examinados.