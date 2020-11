Prefeito que concorria à reeleição morre na véspera da eleição em Minas Gerais

O atual prefeito e candidato à reeleição de Passa Quatro (MG), Antônio Claret Mota Esteves (PV), morreu na véspera da disputa eleitoral. Ele tinha 62 anos e estava internado há duas semanas, após sofrer um infarto.

Claret fez história na política local, após se tornar o prefeito eleito mais jovem de Passa Quatro, quando tinha 28 anos,em 1986. Ele também foi vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito e prefeito em duas ocasiões.

O velório ocorreu no dia do pleito, na quadra poliesportiva às 6h. Às 11h houve um cortejo até a Câmara Municipal e depois o corpo deve seguir para o Cemitério Municipal, onde será sepultado.

Ainda no sábado, o Partido Verde fez a solicitação para substituição de Antônio Claret. O pedido do partido é que, neste caso, a chapa de Henrique Nogueira Gonçalves concorra à candidatura, com Marco Torres como vice.

Como as urnas já estavam lacradas, não houve tempo para substituição. Sendo assim, o nome e a foto de Antônio Claret aparecerão normalmente nas urnas e ele poderá receber votos.

Diante da situação, a Justiça Eleitoral irá avaliar o pedido de substituição. A lei eleitoral permite a troca de candidatura após o prazo (20 dias antes do pleito) em caso de morte.

Caso o pedido seja aceito, os votos destinados a Antônio Claret vão para Henrique Nogueira Gonçalves. Caso seja indeferido, os votos serão anulados.

Além de Antônio, Passa Quatro tem como candidatos a prefeito Betinho Paiva (DEM) e Dr. Aledson (PSC).